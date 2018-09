Humberto Vasconcelos diz ter licenciado mais de mil explorações

Foi durante uma visita a uma exploração de pecuária, em São Vicente, que o secretário regional da Agricultura e Pescas enalteceu o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no sector. Humberto Vasconcelos sublinhou que desde que tomou posse, em 2015, este Executivo “já licenciou mais de mil explorações” destinadas à pecuária, o que na sua opinião diz bem do esforço que tem sido realizado para revitalizar esta área da economia que estava em profundo adormecimento, considerou.

O governante aproveitou o momento para revelar que existiam “imensos licenciamentos por resolver”, uma crítica implícita à anterior tutela, liderada por Manuel António Correia, afirmando que muitas dessas explorações “estavam por licenciar”.

Esse trabalho, de acordo com Vasconcelos, está sendo feito, tudo graças ao “Licenciamento Zero”, uma legislação introduzida por si dando exemplos da sua satisfação, particularmente na denominada área das grandes explorações, das quais, 25 espaços possuem os seus processos concluídos.

Mas, se no capítulo da pecuária parece estar a caminhar sobre rodas, Vasconcelos reconheceu que será preciso mais no domínio dos lacticínios, em especial na produção de leite.

O investimento, que mereceu a visita do governante e do vice-presidente da edilidade, teve um custo global de 900 mil euros, 650 mil foram provenientes de fundos comunitários e 100 mil euros do orçamento regional.