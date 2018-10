Horários do Funchal tem novas viaturas para serviço de transporte especial

A Horários do Funchal tem duas novas viaturas para o reforço do serviço PMR - serviço de transporte especial, limitado ao concelho do Funchal reservado às pessoas possuidoras de mobilidade reduzida, devidamente comprovada, permanente ou temporária, que tenham limitação no acesso às suas deslocações no sistema de transporte público regular de passageiros

Com estas duas aquisições, a frota afecta ao serviço PMR passa a ser constituída por 5 unidades que também estão disponíveis para prestarem serviços ocasionais de aluguer no âmbito de eventos que impliquem necessidades de deslocação para pessoas com mobilidades reduzida, sendo, por exemplo, o caso de excursões ou de transferes.

As viaturas são Mercedes Sprinter de 6,96m de comprimento e 2,80m de altura, têm lotação para: 9 lugares de passageiros mais motorista ou até 6 passageiros mais motorista mais 4 lugares cadeiras de rodas de rodas, ar condicionado em toda a cabine e cumprem a norma Euro 6 de 2018, que é a última evolução em normas de controlo de emissões diminuindo-as em 55,5%.

Mais informações acerca deste de serviço podem ser consultadas no ‘site’ da Horários do Funchal (www.horariosdofunchal.pt) ou através do contacto telefónico 291705555.