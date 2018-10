‘Honoris causa’ para Jardim marca início do ano académico na UMa

Teve início oficial, nesta tarde, o ano académica da UMa. Foi numa cerimónia que decorreu no anfiteatro da Reitoria, que ficou marcada pela atribuição do título Doutor Honoris Causa a Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional.

A academia quis homenagear aquele que considera ter sido fundamental na sua criação. Uma posição assumida pelo padrinho de Jardim, Castanheira da Costa, pelo presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes, e pelo actual reitor, José Carmo, que foi quem propôs a distinção.

A UMa fez 30 anos em Setembro passado e este foi o primeiro de muitos actos e organizações, que pretendem assinalar o percurso da instituição.