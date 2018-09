‘Homenagem’ a turistas pela preferência do destino Madeira

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura, assinala o Dia Mundial do Turismo, hoje, com uma série de iniciativas, que pretendem prestar homenagem aos turistas que escolheram a Madeira para passar as suas férias, nos vários concelhos da Região. As actividades contam com alunos de Turismo e com a colaboração da Direcção Regional do Turismo e da Associação de Promoção da Madeira na distribuição dos brindes e flores aos turistas, assim como na logística das acções de promoção e degustação de produtos regionais que estão a decorrer na Avenida Arriaga, em frente ao Posto de Informação Turística e no Aeroporto Internacional da Madeira.

“Tudo o que possamos fazer para agradecer aqueles que nos visitam e que, sobretudo, nos escolhem neste mundo global e cada vez mais competitivo, é sempre positivo, num reconhecimento que, felizmente, neste destino que é feito por todos, se faz diariamente, com o envolvimento dos nossos profissionais e de toda a população”, ressalva a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que se mostra altamente satisfeita pela dinâmica conseguida e pela reacção dos visitantes, “habituados à nossa arte de bem receber mas muito agradados com mais esta acção”.

Paula Cabaço afirma ainda que “temos a oportunidade de reforçar o nosso agradecimento aos turistas, aos profissionais e a toda a população mas, também, de sensibilizar os mais jovens a fazerem parte do futuro do sector e a participarem activamente na construção e afirmação do nosso destino, encarado como um todo e com muito para descobrir, promover e realizar em cada um dos seus onze concelhos”.

É de lembrar que as entradas em Museus, Jardins e outros espaços turístico-culturais são gratuitas durante o dia de hoje.