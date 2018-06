Herman José já está no Porto Santo

O humorista vai participar no Festival “Rota do Atum”, que se está a realizar no Hotel Vila Baleira e dar um espectáculo, esta noite, no ‘Beach Club,’ pelas 22h.



Convidado de honra do Festival “ Na Rota do Atum”, numa organização do Hotel Vila Baleira, o humorista português Herman José chegou ao final desta tarde ao Porto Santo.

Herman nunca esteve na ilha dourada e à chegada ao aeroporto do Porto Santo bem-disposto como é seu apanágio, acedeu falar com o DIARIO e foi logo gracejando: “É inacreditável. Eu já fui à Madeira 689 vezes, mas nunca vim a esta ilha, uma vergonha”.



Mas também foi dizendo em jeito de justificação que “sou muito, muito novo, tenho muitas hipóteses de recuperar esta desfeita”.

Com belo fim de tarde a se registar em Porto Santo para receber a celebridade do mundo do espectáculo, Herman ficou deslumbrado com vista área da lha dourada: “ Foi um voo fantástico, e está um dia lindíssimo, e realmente foi interessante, ver do ar o Porto Santo, parece uma ilha completamente diferente da Madeira, é muito diferente~, como é que duas ilhas tão próximas podem ser tão diferentes?”questionou.

Herman José disse esperar voltar muitas vezes ao Porto Santo, mas em principio não comprará casa na ilha dourada, como o apresentador Jorge Gabriel. ”Bem, nunca se sabe...”, atirou.