Grupo parlamentar do PS vira atenções para o Governo Regional a quem pede explicações sobre valores dos hospitais

Depois do Secretariado do PS se pronunciar sobre a resolução do Conselho de Governo, que define o financiamento da República à construção do novo hospital da Madeira, agora é a vez do grupo parlamentar fazer o mesmo. Mas, desta feita, dirigindo as atenções para o Governo regional.

“Na sequência da publicação da Resolução do Conselho de Ministros relativa à construção do Novo Hospital da Madeira e às reacções dos responsáveis do Governo Regional e do PSD, o Grupo Parlamentar do PS Madeira vem agora exigir ao Governo Regional que clarifique os motivos que levaram à apresentação dos valores do Hospital Nélio Mendonça e do Hospital dos Marmeleiros, por sua iniciativa, ao Governo da República, bem como qual o futuro que destinam a estas duas unidades hospitalares.”

Antes da divulgação do comunicado com a posição do grupo parlamentar, o DIÁRIO já havia noticiado, na edição on-line, que o vice-presidente do Governo garante que as avaliações dos dois hospitais foram feitas pela Região, a pedido do Grupo de Trabalho Nacional para o novo Hospital Central da Madeira. “Após o chumbo da primeira candidatura do novo Hospital, o Grupo de Trabalho nacional solicitou à Região que fizesse a avaliação das actuais infra-estruturas hospitalares e que indicasse o eventual destino a dar às mesmas, por forma a mostrar a viabilidade económica da construção de uma nova unidade hospitalar na Região”.

Mas o grupo parlamentar do PS socorre-se do texto da Resolução do Conselho de Ministros: “De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros, as avaliações patrimoniais vertidas na Resolução foram apresentadas pelo próprio Governo Regional, a quem se exige agora a clarificação dos motivos para essa inclusão e do destino que o Governo Regional prevê dar às duas unidades hospitalares em causa.”

Depois de falar em nome do grupo Parlamentar, nu comunicado que não está assinado por uma pessoa específica, o texto do documento fala em nome do partido. “O PS Madeira recorda que, até aqui e contrariamente ao que o Governo Regional pré-anunciou, o Governo da República cumpriu com todos os passos determinados: primeiro, através da aprovação do projecto de construção do Novo Hospital como Projecto de Interesse Comum e, agora, com a inclusão no Orçamento de Estado de 2019 de uma verba de 14 milhões de euros. O financiamento previsto no Orçamento de Estado do próximo ano é exactamente aquele que foi requerido pelo Governo Regional na Comissão Técnica de Acompanhamento.”

“Estando reunidas todas as condições para avançar com o Concurso Público Internacional, tal como planeado, o PS Madeira espera que o Governo Regional não procure, mais uma vez, artefactos para suspender este projecto, tal como fez em 2011 e como continua a fazer desde 2015, e avance de acordo com o cronograma aprovado. O PS Madeira reafirma também a sua total convicção de que o Estado assumirá 50% do financiamento em causa, independentemente das operações financeiras apresentadas pelo Governo Regional ao Governo da República para esse fim.”