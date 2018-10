Governo Regional quer protocolo com Academia de Línguas para apoiar venezuelanos

Em visita à Academia de Línguas da Madeira (ALM), esta quarta-feira, Miguel Albuquerque mostrou disponibilidade para fechar um protocolo com esta instituição com o objectivo de “ajudar algumas das pessoas que regressaram da Venezuela”. A ideia partiu do próprio Chefe de Governo durante a visita, que naõ deixou de salvaguardar que é necessário “equacionar” a ideia. “Vamos pensar nisso e trabalhar”. A acontecer, o protocolo incluirá, pelo menos, aulas de Português e de Inglês, já que muitos dos que chegam da Venezuela “têm tido alguma dificuldade para arranjar emprego por não terem formação na língua inglesa”.

Miguel Albuquerque visitou a ALM a convite da própria instituição que acaba de comemorar o 40.º aniversário. Gabriela Oliveira, directora-geral da Academia desde a sua fundação, em 1977, avançou que está de saída: “Estou em vias de sair, já cheguei à idade limite, já está na altura”, gracejou.

No 10.º aniversário da ALM, Gabriela Oliveira recebeu o Presidente Regional de então, Alberto João Jardim. Agora, também quis receber Miguel Albuquerque antes de abandonar a instituição. Apesar de afirmar que não tem “nada de especial a pedir”, a directora acabou por atirar: “Podia pedir que voltassem a pagar a renda que pagaram até há cinco anos. Eram três mil euros, para o Governo não é nada e para Academia é muito. Mas conseguimos aguentar esses cinco anos sem essa verba, com o contributo dos alunos. Vou tentando gerir como à minha vida pessoal: se tenho dinheiro compro, se não tenho, não compro”.

Actualmente a ALM conta com 1250 alunos no Funchal, e cerca de 400 nos restantes concelhos: Machico, Calheta, Santa Cruz, Ponta do Sol e Câmara de Lobos.

Miguel Albuquerque visitou todas as salas de aula da instituição, surpreendendo os alunos. No final, destacou que, do ponto de vista prático, toda a instituição está direccionada para a aprendizagem: “É importante que as pessoas constatem que a qualidade do ensino é tudo e os professores têm grande importância. A Academia tem um grande sucesso. Todo este edifício está vocacionado para a funcionalidade. Tem o aspecto prático da questão: as pessoas vêm aqui para aprender”. observou.

O Presidente do Governo Regional mostrou-se “muito satisfeito” com o “sucesso” que a ALM “continua a ter”, sem deixar de referir que “é muito necessário para o desenvolvimento económico e cultural da nossa terra”.

“Estamos a falar de pessoas que vêm para aqui para aprender as línguas - trabalham no imobiliário, trabalham no turismo, entre outros. Como complemento da sua formação integral em termos educacionais”, concluiu.