Governo Regional investe nas condições de trabalho da Polícia Florestal

Susana Prada e Miguel Albuquerque visitaram, hoje, as obras no posto florestal do Poiso, a sexta de doze obras que o Governo Regional tem levado a cabo para melhorar as condições de trabalho da Polícia Florestal, num total de 1 milhão e 650 mil euros.

Na ocasião, a secretária do Ambiente e Recursos Naturais lembrou que estão em causa 12 postos florestais e 6 torres de vigilância a incêndios, mas também a aquisição de Equipamentos de Protecção Individual (EPI’s), “para que possam ter melhores meios de combate aos fogos”. Foram também adquiridos coletes anti-bala, para serem utilizados principalmente na época de caça.

Quando questionada sobre a possibilidade de contratação de mais efectivos, Susana Prada referiu que o importante era a reforçar os meios de apoio, mas que o corpo de Polícia Florestal vai contar com 8 ou 10 vagas para fazer face ao envelhecimento dos profissionais.