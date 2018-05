“O Governo Regional da Madeira lamenta a morte do Dr. António Arnaut, reconhecido como fundador do Serviço Nacional de Saúde, e expressa sentidas condolências à família e amigos, prestando uma última e reconhecida homenagem a um português ilustre, que dedicou uma vida inteira à causa pública, com relevantes serviços prestados ao País”, escreve numa nota de imprensa enviada à redacção.