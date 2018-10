Governo Regional atribui Insígnia Autonómica de Distinção ao Professor Sten Lennquist

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã ao meio-dia, na Quinta Vigia, à cerimónia de imposição da Insígnia Autonómica de Distinção, constituída por Cordão, ao Professor Doutor Sten Lennquist MD, PhD, Professor Emérito de Cirurgia da Universidade de Linkoping, na Suécia.

Segundo a presidência do Governo Regional, o Professor Doutor Sten Lennquist tem vindo a prestigiar a Região Autónoma da Madeira, no país e no estrangeiro, porquanto foi o responsável europeu pela educação em matéria de resposta a situações excepcionais, no âmbito do socorro em casos de acidentes graves, catástrofes ou calamidade.

Teve um contributo essencial ao nível da formação de todos os instrutores europeus, designadamente dos instrutores da RAM, o que em muito tem contribuído para a evolução do Serviço Regional de Saúde, através da ministração dos Cursos de MRMI, Medical Response to Major Incidents, formação que se destina a profissionais de diferentes células de intervenção face a grandes incidentes com multi-vítimas, nomeadamente Bombeiros, Técnicos de Emergência, Médicos, Enfermeiros, Agentes de Protecção Civil, Forças Militares (Exército e Força Aérea) e de Segurança (PSP e GNR), Polícia Judiciária, entre outros.