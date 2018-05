Governo manda executar dívida da Câmara do Funchal

O Governo Regional decidiu avançar para a para a cobrança coerciva de uma dívida de 15 milhões de euros da Câmara do Funchal. A notícia que faz manchete na edição deste sábado do DIÁRIO revela que estas são dívidas do município à ARM -Águas e Resíduos da Madeira, que se encontram actualmente em contencioso judicial. A Autoridade Tributária emitiu 58 notificações. Miguel Silva Gouveia, vice-presidente da CMF, garante que a acção vai bloquear a autarquia, constituindo um ataque sem paralelo à sua autonomia financeira.

Há luz ao fundo do túnel no que concerne o novo hospital da Madeira. Por um lado o grupo de trabalho sobre o tema vai voltar a reunir-se em breve. Os membros da Região foram já informados da reactivação do grupo que vai dar parecer à candidatura de projecto comum. Por outro lado, o deputado socialista na AR, Carlos Pereira, garante que o concurso público para a tão desejada obra, vai ser lançado ainda durante este ano.

No Dia Internacional do Enfermeiro, uma data assinalada na Região com uma conferência promovida pela Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros e uma assembleia geral deste organismo, ambas no Hotel Four Views Monumental, o DIÁRIO faz o retrato desta classe profissional. Fique então a saber que há 2.217 enfermeiros na Região, a maioria são mulheres e trabalham no sector público.

Nos Casos do Dia, saiba que um assalto na Rua das Hortas, em pleno Funchal, rendeu 900 euros e fez prejuízos avultados e que o Ferry vai abrir novos horizontes ao Rali Vinho Madeira. Quem o diz é Paulo Fontes, presidente da comissão organizadora da Prova.

Hoje fique também a saber que o Coro de Câmara da Madeira celebra 47 anos e ganhou novo fôlego com a nova direcção. Esta noite actua Mafalda Veiga no festival Aqui Acolá na Ponta do Sol.

Tudo isto para ler, e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO de Notícias.