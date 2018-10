Funchal e Montreux assinam geminação em 2019

Será realidade a geminação entre a cidade suíça de Montreux e o Funchal, revelou a Câmara Municipal do Funchal (CMF), uma proposta que partiu de Laurent Wehrli, presidente da câmara suíço, e que foi bem acolhida por Paulo Cafôfo. A assinatura da geminação será no próximo ano. Até lá serão dados os passos necessários para a oficialização deste acto de cooperação e diplomacia municipal.

O vice-presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, recebeu nos Paços do Concelho o presidente de Montreux num encontro promovido, segundo divulga a autarquia madeirense, pela Associação pela Colaboração Luso-Suíça (ACLS), uma associação que procura fomentar a aproximação e o fortalecimento das relações entre a Suíça e Portugal. Miguel Silva Gouveia destaca o interesse económico da ligação, assim como a importância desta aproximação para a comunidade madeirense na Suíça. Áreas como áreas a juventude, a formação académica e profissional, a hotelaria, o turismo, o desporto e a cultura são também de interesse para o executivo funchalense e são temas que já foram abordados no primeiro encontro, refere uma nota do gabinete da CMF.

“Montreux é uma cidade conhecida pela sua forte tradição desportiva, com importantes estruturas de formação académica na área do turismo, e com uma componente cultural desenvolvida e projectada no panorama internacional”, refere o documento. Entre as pontes possíveis está uma de ligação entre o Festival de Jazz de Montreux e o do Funchal.