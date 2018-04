Funchal com consulta pública para ‘regulamentar’ táxis na cidade

O presidente da Câmara Municipal do Funchal referiu que a questão da mobilidade é importante para uma cidade como a do Funchal. O Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável para a cidade do Funchal pretende uma “acalmia do tráfego”, potenciando a diminuição da velocidade no centro, bem como a redução do número de veículos motorizados que acedem à cidade.

“Cerca de 50% dos automóveis já não entram no centro da cidade do Funchal”, afirmou Paulo Cafôfo, no final da habitual reunião de Câmara, que se realizou esta tarde, referindo-se às medidas de mobilidade que têm vindo a ser assumidas pela autarquia nos útlimos anos.

“Queremos fomentar a mobilidade pedonal”, acrescentou o presidente da Câmara, lembrando que está previsto o encerramento da Rua Dr. Fernão Ornelas. Por outro lado, com estas medidas, tem que haver um reforço dos transportes públicos, nomeadamente dos autocarros.

Paulo Cafôfo anunciou também que, neste âmbito, foi aprovado um regulamento para ser submetido a consulta pública, que se refere aos táxis. Este documento pretende regulamentar a actividade dos táxis, uma vez que existem 475 licenças passadas. O autarca explicou que o objectivo é reforçar a qualidade de mobilidade, mas também os taxistas, porque “sabemos a importância que têm para a economia e para o turismo”.

As principais propostas estão relacionadas com o número de licenças a serem passadas, que podem aumentar ou diminuir, conforme a consulta pública e a opinião da AITRAM. O documento está disponível para consultar, a partir de hoje por um período de 30 dias.