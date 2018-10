Formação em Suporte Básico de Vida poderá ‘percorrer’ todas as escolas da Região

O secretário regional de Saúde, Pedro Ramos esteve na Escola Básica do 1º ciclo com pré – escolar Cruz de Carvalho, onde participou no início da formação em Suporte Básico de Vida (SBV), que foi dinamizada por médicos e enfermeiros do Serviço de Saúde da RAM. O governante revelou que esta é uma iniciativa que poderá ser desenvolvida em mais escolas da Madeira.

Pedro Ramos disse que esta formação é importante para que todos os cidadãos tenham conhecimentos nesta área, de forma a poderem agir em situações de emergência. “Estas iniciativas inserem-se no projecto regional da Protecção Civil, que é transformar um cidadão madeirense num socorrista”, explicou.

Refira-se que esta acção, que também se insere no Dia Mundial da Anestesia, formou cerca de 50 alunos, do 4º ano, em SBV.