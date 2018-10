Cerca de meia centena de alunos do 4.º ano da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar Cruz de Carvalho recebe amanhã formação em Suporte Básico de Vida (SBV), uma formação com início pelas 9 horas, dinamizada por médicos e enfermeiros do Serviço Regional de Saúde (SESARAM). Esta formação será acompanhada de perto pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que marca presença na iniciativa.