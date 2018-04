Final de concurso de talentos realiza-se neste sábado, conheça este e mais eventos na sua agenda

Final da 5.º edição do concurso ‘Salesianos Sound Festival’

A final da 5.ª edição do Concurso ‘Salesianos Sound Festival’ realizar-se-á pelas 17 horas, no Hotel Vidamar. A abertura do espectáculo será efectuada pelo grupo madeirense ‘6 por meia dúzia’. Nesta final, os concorrentes irão apresentar uma performance de canto, dança ou instrumento, que poderá ser exibida individualmente ou em grupo. O número de finalistas apurados para a grande finalíssima serão de 10 participações para a categoria infantil e 8 para a categoria juvenil.

Finalistas da categoria infantil:

Francisca Madeira (dança), Isis Gouveia (canto), Maria Beatriz Brito e Cláudia Castro (canto), Maria Inês Gonçalves, Leonor Ferreira e Benedita Brederonde (dança), Marina Dias (canto), Laura Silva (canto), Ana Câmara e Margarida Caires (canto), Rosangela Cabral (canto), Ruben Martins (canto) e Ana Isabel Camacho (canto).

Finalistas da categoria juvenil:

Renato Gomes (canto), Joana Gouveia (canto), Ana Beatriz Gouveia (canto), Laura Rodrigues (canto), Aida Rodrigues, Clara Fernandes, Cláudia Gouveia, Daniela Freitas, Daniela Lourenço, Laura Santos, Paulo Fernandes e Sara Jesus (dança), Lara Ferreira (canto) e Luana Teixeira e Bernardo Baptista (canto).

Cortejo Infantil e Cerimónia do Muro da Esperança na Festa da Flor

9h00 – Concentração das crianças na Avenida Arriaga, frente ao Jardim Municipal;

10h00 – Partida do Cortejo Infantil – Itinerário: Avenida Arriaga, Avenida Zarco, Rua Câmara Pestana e Praça do Município;

11h00 – Construção simbólica do Muro da Esperança na Praça do Município – Largada de pombos, seguida de espectáculo infantil pela DSEAM.

Festa Hendricks 3D Flower no Pestana CR7 Funchal

O Pestana CR7 Funchal, juntamente com a marca de Gin Hendricks, vai ser o palco de mais uma festa. A Hendricks 3D Flower é a primeira experiência 3D na Madeira e o mote para este evento, que conta com a presença dos Djs Hernandez e Celso Velosa. Com o Rooftop do Pestana CR7 Funchal como palco e o cenário mais ‘unusual’ de sempre, o evento promete levar os convidados a uma viagem lúdica ao mundo imaginário de flores e proporcionar uma sensação única no universo da tecnologia 3D – terceira dimensão.

Orquestra Clássica da Madeira em concerto na Festa da Flor

A sessão terá lugar pelas 18 horas, no Centro de Congressos Da Madeira. Entre os convidados estão o maestro David Ramael e o solista Roby Lakatos. Os bilhetes custam entre cinco e 20 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center.

PROGRAMA:

Roby Lakatos (1965 -) - Fire dance

Franz von Vecsey (1893 – 1935) - Valse triste

Russian Folk Song - Two Guitars

Astor Piazzolla (1921 – 1992) - Oblivion

Jerry Bock (1928 – 1960) - Fiddler on the roof suite

Roby Lakatos (1965 - ) -A-10450

Russian Folk Song - I’ve met you mama

John Williams (1932 -) - Shindler’s list

János Bihary (1764-1827)- Memory of BiharI - Heyre Katy

Astor Piazzolla (1921 – 1992) - Chiquilin de Bachin

Vittorio Monti (1868 – 1922) – Csárdás

Actuação do Ensemble de Guitarras da DSEAM e alunos do Caniçal

O grupo musical junta-se a alunos das escolas do Caniçal para um concerto interactivo integrado na temporada artística. a sessão decorrerá no Centro Cívico do Caniçal, pelas 20 horas.

Encontro com o cinema no John dos Passos

O filme ‘A Rapariga de Parte Nenhuma’ será exibido pelas 21h30. Trata-se de uma produção francesa de Jean-Claude Brisseau. O enredo envolve uma jovem e um professor de Matemática reformado, que a salva. A entrada desta mulher vai transformar a vida deste homem.

Começam comemorações do 25 de Abril em Machico

As Comemorações do 25 Abril na cidade de Machico iniciam-se neste sábado, dia 21 de Abril, com o letreiro luminoso, junto ao Cais de Machico.

503.º Aniversário da Paróquia de São Jorge

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, estará presente nas celebrações evocativas da memória litúrgica do patrono e do 503.º aniversário da Paróquia de São Jorge, que terão lugar pelas 19 horas, na Igreja Matriz.

1.ª Etapa do Circuito Regional Senior de ténis

A 1ª Etapa do Circuito Regional Senior realiza-se nos campos de ténis do Complexo Desportivo Água de Pena em Machico e conta com a participação de 13 atletas masculinos, em representação do Clube Desportivo Nacional (3), Clube Ténis Funchal (1), Ferraz Ténis Clube (1), Ludens Clube Machico (7), e Roberto Costa Ténis Clube (1). Os jogos serão realizados à melhor de 3 partidas com super tie-break na 3.ª partida e com a disputa de ‘Ponto de Ouro’.