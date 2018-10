Festival da Natureza 2018 com inscrições quase esgotadas

As inscrições para as 23 actividades disponibilizadas, este ano, no âmbito do Festival da Natureza, estão praticamente esgotadas até domingo. A informação é facultada pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura que registou uma procura que excedeu todas as expectativas e que vem confirmar a aposta levada a cabo pelo Governo Regional neste cartaz.

Esta edição surge enriquecida na sua quantidade e qualidade e, também, na sua abrangência espacial, ao integrar, pela primeira vez, o Porto Santo.

Neste segundo dia, marcado pelas experiências ligadas ao mar e à serra e com novidades introduzidas no Programa – como foi o caso dos passeios a cavalo (Santo da Serra) ou do mergulho em Aquário (Porto Moniz) – foram novamente muitos os que se associaram às acções deste Cartaz Turístico, desenvolvidas um pouco por toda a Região.

No total, já participaram, nestes dois dias, mais de 250 pessoas, estando já inscritos, para esta sexta-feira, dia 5 de Outubro, participantes, num ambiente de festa que, conforme salienta a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, “celebra, potencia a valoriza a nossa riqueza e património natural junto daqueles que nos visitam, ao mesmo tempo que contribui para a crescente afirmação da Madeira, enquanto destino de turismo activo, cumprindo-se, desta forma, aquele que é o principal objectivo deste cartaz turístico”.

Reforçar a notoriedade e a projecção da Madeira como destino de natureza, promover as experiências únicas que aqui podem ser desfrutadas ao longo de todo o ano e potenciar os selos e distinções que a Madeira detém (Laurissilva e Reservas naturais, entre outras), associando-as ao desporto, são a base deste Festival que, naturalmente, “enriquece e diversifica a animação turística da Região”, reforça a governante, salientando que “o sucesso da programação desenvolvida, até agora, fica a dever-se aos profissionais, às empresas e aos vários parceiros que contribuíram para a realização deste evento”.

Recorde-se que, nesta edição, são muitas as novidades que se assinalam no Programa do Festival da Natureza, evento que decorre até ao próximo dia 7 de Outubro, numa semana em que o destino regista uma taxa de ocupação na ordem dos 84%.