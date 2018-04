Festa da Flor arranca oficialmente nesta quinta-feira, fique a par das primeiras actividades na sua agenda predilecta

Início das festividades da Festa da Flor

De 19 de Abril a 13 de Maio:

Placa central da Avenida Arriaga:

- Tapetes e decorações florais

- Mercado das Flores e dos Sabores Regionais

- ‘Valsas de Cores’ - Figuração de jovens vestidas de flor

- Actuações de grupos folclóricos

- Exposição de Bordado Madeira e Artesanato Regional – da responsabilidade do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM)

- Animação diversa

Praça do Povo:

- 63.ª Exposição da Flor – da responsabilidade da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

- Workshops e palestras

‘Projecto Popular – INATEL na Rua 2018’

Pelas 19h30, terá lugar o início da actividade INATEL na Rua – Funchal, que terá lugar no Largo do Chafariz e na Rua da Queimada de Baixo. A iniciativa promovida pelo INATEL, em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal, pretende divulgar as práticas culturais tradicionais da Madeira como forma de salvaguardar o património cultural imaterial da Região. O presidente Paulo Cafôfo estará presente na ocasião.

Festival do Rum da Madeira

O evento acontece a partir das 15 horas, no Largo da Restauração e é da responsabilidade do Instituto do Vinho,

do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

III Edição do Projecto ‘Capelas ao Luar’

Há cinco novas Capelas para visitar, já a partir desta quinta-feira, dia 19 de Abril, acompanhando as comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. As visitas mantêm-se à noite, às 21 horas, iniciando-se com um momento musical, apontamento de música barroca ou renascentista, dependendo do espaço. A visita começa meia hora depois, orientada por um especialista. Francisco Clode, Rita Rodrigues e Filipe Bettencourt asseguram as cinco visitas deste ano, à semelhança das realizadas em 2017. A participação mantém-se gratuita, sujeita a uma inscrição prévia através do correio electrónico: ‘capelasaoluar.drc@gmail.com’.

Presidente da Assembleia na abertura da exposição ‘Mãos que falam’

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, estará presente na abertura da Exposição ‘Mãos que falam’, da autoria da fotógrafa Lina Pestana, que terá lugar, pelas 16 horas, no átrio do Salão Nobre deste órgão legislativo.

Apresentação da 10.ª edição da prova pontuável para o Ultra-Trail World Tour

O Clube de Montanha do Funchal, através da Comissão Organizadora do MIUT - Madeira Island Ultra-Trail, promove a cerimónia de apresentação da 10.ª edição da prova pontuável para o Ultra-Trail World Tour e também para os circuitos nacionais da modalidade. A referida apresentação acontece às 16h30, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas.

Abertura da exposição ‘Art’Árvore’

A abertura da exposição ‘Art’Árovre’ acontece na Alameda dos Plátanos, em Machico, sob o tema ‘Flores da Madeira’. A actividade está inserida no programa eco-escolas do Município de Machico e nas actividades da Festa da Flor da Madeira.

Participantes:

Antúrio – Universidade Sénior de Machico

Estrelícia – EB1/PE de Santo António da Serra

Violeta da Madeira – EB1/PE e Creche de Água de Pena

Estreleira – Inf. Rainha Santa Isabel

Gerânio da Madeira – EB2,3 Caniçal

Massaroco – EB1/PE e Creche do Caniçal

Jasmineiro – EB1,2,3/PE do Porto da Cruz

Proteas – EB1/PE dos Maroços

Pássaro de Fogo – EB1/PE e Creche Eng.º Luís Santos Costa

Roseira Brava – IdosoActivo da Casa do Povo de Água de Pena

Colóquio sobre ‘Igualdade de Género’ na Escola B+S Dr. Ângelo Augusto da Silva

Pelas 9h45, na sala 21, decorrerá o colóquio ‘Igualdade de Género’. O evento, organizado pelos professores Agostinho Soares e José Luís Fernandes, tem como convidados o secretário regional de Educação e a coordenadora do Serviço de Igualdade de Género da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

Inauguração das novas instalações da Citroën

Pelas 18 horas, terá lugar a inauguração das novas instalações da Citroën na Madeira, localizadas no Caminho do Regedor – Nazaré. Um investimento privado da ‘Madeira Auto-Car’, na ordem dos 450 mil euros. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na ocasião.

Rita Andradre visita empresa ‘Monster Burger’

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, prossegue com um conjunto de visitas a empresas cujas ideias de negócio de desempregados foram aprovadas e financiadas pelo IEM, no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED) promovido pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM). Neste sentido, realiza-se, pelas 10 horas, uma visita à empresa Monster Burger. O Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED) tem sido uma forte aposta do Governo Regional no combate ao desemprego através do estímulo ao empreendedorismo de desempregados que tenham um projecto / ideia de negócio viável.

Plenário na Assembleia Legislativa

Pelas 9 horas terá início uma reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a continuação da apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do BE, intitulado ‘Implementação de orçamento participativo da RAM’.

Apresentação da III corrida/marcha para Solidariedade

Dado o sucesso da I e II corrida/marcha para Solidariedade a Associação Casa da Voluntário, a ADCF – Garouta do Calhau, a Cruz Vermelha – Delegação da Madeira, o Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro, a CRIAMAR, pela terceira vez consecutiva, irão organizar a III Marcha/Corrida para Solidariedade em 2018 no Funchal. A apresentação da corrida vai acontecer no Nini Designer Center, pelas 15 horas e contará com a presença do padrinho da corrida o campeão olímpico Carlos Lopes

Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo

Os deputados da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo terão uma reunião pelas 14h30, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a discussão na especialidade da Proposta de Decreto Legislativo Regional que ‘Procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/M, de 17 de janeiro, que adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 169/2009, 31 de julho, que define o regime contraordenacional aplicável ao incumprimento das regras relativas à instalação e uso do tacógrafo estabelecidas no regulamento (CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro, alterado pelo regulamento (CE) n.º 2135/98, do Conselho, de 24 de setembro, e pelo regulamento (CE) n.º 561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março’.

Lançamento 2.ª edição da Oficina do Empreendedor Agrícola

O Governo Regional da Madeira, numa parceria estabelecida entre a Startup Madeira e a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Escola Agrícola da Madeira, fará uma conferência de imprensa para marcar o lançamento 2.ª edição da Oficina do Empreendedor Agrícola. Esta conferência de imprensa decorrerá às 11 horas, no Auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas e contará com a presença do director Regional de Agricultura, Paulo Santos.

Apresentação do Festival de Francesinhas à Moda do Porto

Pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, decorrerá a apresentação do Festival de Francesinhas à Moda do Porto, que terá lugar pela primeira vez no Funchal, depois de passagens por Lisboa, Nova Iorque, Paris, Macau, entre outros. O evento vai decorrer entre os dias 20 de Abril e 1 de Maio, na Praça Amarela, e conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 19 de Abril, terá lugar a reunião de Conselho de Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo após a Reunião da Câmara semanal.