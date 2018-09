Ferry ‘despede-se’ esta tarde da Madeira

Está marcada para as 17h30 de hoje, na Pontinha, a despedida do ferry Volcán de Tijarafe, que realiza esta quarta-feira a sua última viagem de ligação Funchal/Portimão/Las Palmas.

O vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, estará presente na ocasião, bem como os activistas e dirigentes do Bloco de Esquerda, que irão manifestar-se contra a interrupção da operação do ferry entre a Madeira e o continente.

Recorde-se que as 12 viagens semanais programadas para este ano começaram a 2 de Julho. Aos domingos o Volcán de Tijarafe zarpava do porto de Tenerife e terminavam na quinta-feira seguinte em Las Palmas. Pelo meio, havia partidas Funchal-Portimão às segundas-feiras e Portimão-Funchal às terças-feiras. A última viagem deste ano está marcada para 19 de Setembro, altura em que Paulo Farinha estime cerca de “uma centena” diga adeus ao ferry.

Os valores, tal como já explicou a ENM, estão em consonância com os que eram praticados em 2012. As viagens mais baratas na ligação Funchal-Portimão custaram, ida e volta, a partir de 170 euros para não residentes, 58 euros para residentes e 51 para estudantes. Crianças até aos três anos não pagaram, e dos quatro aos 12 têm um desconto de 50% na tarifa. Se o passageiro optasse por um camarote, os preços subiam entre os 40 euros (quádruplo interior) e os 259 euros (suite individual).

Paralelamente, viajar com um automóvel acrescia 125 euros (por trajecto) e transportar uma viatura ligeira sem passageiro custava 315 euros.

Para Canárias, era preciso desembolsar 105 euros (ida e volta), custando mais 199,50 euros para quem quisesse viajar com o automóvel.