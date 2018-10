Ex-namoradas Merche e Nereida defendem Ronaldo

Após a polémica gerada acusação de violação de Kathryn Mayorga, várias mulheres têm vindo a público relatar casos com Cristiano Ronaldo. O craque que ‘oficialmente’ só assumiu 4 namoradas, duas das quais saíram agora em sua defesa. Depois da actual companheira Georgina, Merche Romero e Nereida Gallardo prontificaram-se a testemunhar a favor do madeirense, dizendo desconhecer faceta agressiva ao jogador.

Em declarações ao Jornal de Notícias do continente, Merche Romero garantiu que não tem “nada a apontar-lhe”, mostrando-se surpreendida com as notícias vindas a público. A apresentadora e DJ, que namorou com Ronaldo em 2006 quando este jogava no Manchester United, disse ainda que “o que foi vivido em conjunto foi muito bom” e que CR7 é “uma excelente pessoa”.

Por sua vez, Nereida Gallardo, que manteve uma relação com Ronaldo em 2008, saiu em sua defesa dizendo que “ele não tem de obrigar ninguém a ter sexo. “É um rapaz jovem e não o vejo a forçar. Ele pode escolher. Se não for aquela será outra”, insistiu a espanhola.

Kathryn Mayorga, agora professora, com 34 anos, apresentou queixa contra o avançado internacional português num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.

A queixosa alega que, em 2009, foi violada pelo agora jogador da Juventus num quarto de hotel em Las Vegas, ao qual terá subido, junto com outras pessoas, para apreciar a vista e a banheira de hidromassagem.

A suposta vítima relatou que Cristiano Ronaldo a terá interpelado enquanto trocava de roupa e a terá forçado a sexo anal -- no fim, conta, o português ter-se-á desculpado e dito que costuma ser um cavalheiro.

A revista alemã ‘Der Spiegel’ colocou ‘on-line’, há poucos dias, o acordo que terá sido assinado, em 2010, por Cristiano Ronaldo e por Mayorga.