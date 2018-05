Ex-ministro da Educação vem às IV Jornadas de Educação do SIPE no Funchal

As IV Jornadas de Educação do SIPE - Sindicato Independente de Professores e Educadores - Secretariado da Madeira - sob o tema ‘Educar para o futuro, flexibilidade curricular e tecnologia educativa’, terão lugar no Hotel Four Views Monumental (auditório João Carlos Abreu), Lido, Funchal, no próximo sábado, 19 de Maio.

Uma iniciativa que traz à Madeira Eduardo Marçal Grilo, ex-ministro da Educação e Neuza Pedro, da Universidade de Lisboa, bem como Marco Gomes, Director Regional de Educação, Paulo Dias Vitória, director da EB1/PE Ribeiro Domingos Dias e Armando Barreiro, Presidente do Conselho Executivo da E. B. S. Dr. Ângelo Augusto da Silva no papel de preletores.

A recepção aos participantes está prevista para as 8h45. Logo depois arranca a mesa de abertura, prevista para as 9 horas, com a presença do Secretário Regional de Educação da Madeira, Jorge Carvalho, do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo e da Vice-Presidente do SIPE, Rosa Maria Sá.