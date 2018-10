O evento ‘Põe-te na Rua’ foi cancelado devido ao mau tempo, estando previsto se realizar numa outra data a anunciar em breve.

Trata-se de uma iniciativa que acontecia hoje, entre as 19 e as 22 horas, na Rua da Queimada de Baixo, no Funchal, cujo objectivo é congregar na mesma rua diversas experiências culturais e gastronómicas, de forma a torná-la apelativa para os residentes e turistas.