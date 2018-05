Estudo de enfermeiro da EMIR distinguido internacionalmente

Um estudo do enfermeiro especialista em médico-cirurgia, Vítor Correia, operacional na equipa de intervenção rápida do SEMER, ganhou uma distinção internacional atribuída pela Associação Americana do Coração (AHA) e pelo Conselho Europeu de Ressuscitação (ERC), informa a Secretaria da Saúde, que tutela o Serviço de Protecção Civil, que inclui a equipa de intervenção rápida do SEMER.

A apresentação da distinção vai acontecer amanha, pelas 14 horas, no auditório do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, e contará com a presença do secretário Pedro Ramos.