Estudo associado ao ‘Heróis da Fruta’ conclui que crianças na Madeira são das que comem menos fruta e legumes

A Madeira é uma das regiões do país onde as crianças do pré-escolar e 1.º ciclo consomem menos frutas e legumes, revelou um estudo realizado pela primeira vez em parceria entre investigadores da Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) e do Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL). A nível geral este trabalho concluiu que 74,9% das crianças entre os 2 e os 10 anos não cumpre o mínimo de cinco porções de frutas e legumes recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

As conclusões foram retiradas da análise de uma amostra de 12.764 alunos, no ano lectivo passado e que é agora divulgada pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, que para aumentar o consumo de fruta junto dos mais novos lançou o projecto ‘Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável’ há sete s anos. As inscrições estão novamente abertas a qualquer sala ou turma de ensino pré-escolar ou do 1.º Ciclo para o próximo ano lectivo. Podem ser feitas gratuitamente no site www.heroisdafruta.com até 12 de Outubro.

A Região surge no quarto lugar dos piores em termos de ingestão de frutas e legumes. Bragança foi o distrito que apresentou a maior percentagem de crianças abaixo das recomendações com 96,7%, seguindo-se o distrito da Guarda com 91,9%, os Açores com 86,6% e a Madeira com 85,7%. Mas também Viana do Castelo (82,1%), Vila Real (81,5%), Santarém e Viseu (80,4%), Coimbra (78,6%), Portalegre e Setúbal (78,1%), Porto (77,5%), Braga (74%), Aveiro (73,1%), Lisboa (68,1%), Leiria (66,5%), Faro (66,3%), Castelo Branco (64,3%), Beja (61,6%) e Évora (59,0%) estão abaixo das recomendações, com as crianças a não ingerir a dose diária suficiente, refere a APCOI em nota de divulgação.

Apesar dos resultados, o estudo revela ainda que a implementação dos projecto ‘Heróis da Fruta’ contribuiu positivamente para o aumento do consumo de grutas e legumes. O distrito de Portalegre foi o que sentiu mais efeitos positivos, com um aumento no consumo de 60,5%. Na Madeira a melhoria foi de 36,2%. Segundo o mesmo estudo, globalmente, 41,9% das crianças aumentou o seu consumo diário de fruta após 12 semanas de participação no projecto.

No sentido de continuar a melhorar os resultados, o ‘Heróis da Fruta’ tem novidades neste ano lectivo. Haverá prémios de participação para todas as crianças e a oportunidade de mais crianças poderem contactar ao vivo com as mascotes do projecto, entre outras novidades e surpresas, anuncia a APCOI.

‘O Heróis da Fruta’ consegue ter sucesso, revelou Mário Silva, o presidente da APCOI, citado no documento, porque “utiliza personagens com que as crianças se identificam combinados com desafios diários que nos ajudam a transmitir as mensagens e os comportamentos-modelo, e claro, recompensas capazes de manter os alunos e os professores motivados”.

O estudo resultou da análise de questionários realizados aos alunos das escolas que se inscreveram no projecto no ano lectivo passado de 18 distritos e ainda das regiões autónomas. “Nas próximas semanas serão divulgados publicamente mais resultados deste estudo sobre hábitos alimentares e estilos de vida das crianças portuguesas. O artigo final deste estudo será posteriormente submetido pelos investigadores para publicação em revista científica”, revela a nota da APCOI.

Os professores e educadores que aderirem ao projecto têm acesso a materiais pedagógicos gratuitamente. Além das salas e turmas das escolas podem participar bibliotecas escolares e outros espaços e organismos de apoio familiar que reúnam o mesmo grupo de crianças diariamente, públicos ou privados. Para tal devem registar-se em www.heroisdafruta.com ou pelo telefone 214866045 até ao dia 12 de Outubro.