“Essa adjudicação está perfeitamente correcta”, afirma Albuquerque sobre o Forte São João Baptista

Sobre a manchete do DIÁRIO desta terça-feira relativa ao Forte São João Baptista, Miguel Albuquerque referiu que “essa adjudicação está perfeitamente correcta” e que as parcelas da polémica nada têm a ver “com o objecto da concessão”, mas antes é apenas da responsabilidade do empresário.

O presidente do Governo Regional, que está presente na sessão solene do Dia do Concelho de Machico, anunciou que amanhã será lançado o concurso público para a empreitada de reabilitação do cais de Machico.

Ricardo Franco tinha alertado para a necessidade de reparar os estragos provocados pelo temporal marítimo. Isto numa obra de 2 milhões de euros.

Além disso, Albuquerque revelou que a Sala do Tesouro da Igreja Matriz de Machico deverá abrir ao público. O presidente do Governo Regional colocou a decisão na Diocese, acrescentando que está disposto a contribuir para essa abertura.