Espectáculo pirotécnico está de volta ao Funchal, saiba de tudo na sua agenda de sábado

Festival do Atlântico 2018 ‘Espírito da Vida!’

Um cenário cheio de cor, onde balonas, candelas, baterias e outros efeitos se cruzam e sincronizam, ao sabor da música, é o que promete a Áustria naquele que é o primeiro dos Espectáculos Piromusicais que integram o Concurso Internacional de Fogo de Artifício do Festival do Atlântico 2018. Espectáculo que, conforme habitual, terá lugar pelas 22h30 horas deste sábado, no molhe da Pontinha, com o tema ‘Espírito da Vida!’. Antes e depois deste espectáculo, a Praça do Povo acolherá os já conhecidos Sunsets de Verão, servindo de palco às actuações de Christina Diaz Trio e Dona Zica com Elisa Silva, entre as 18 e as 22 horas, sendo depois retomada a animação musical, pelas 23 horas. Estão criadas, assim, as condições necessárias para que o Festival do Atlântico, naquela que é uma das suas principais componentes, arranque em alta, esperando-se que, mais uma vez, tanto residentes quanto turistas possam assistir e participar, activamente, na sua dinamização. Recorde-se que, sendo organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, este cartaz turístico integra, paralelamente aos espectáculos piromusicais, o Festival Raízes do Atlântico, a XXIX Edição da Feira do Pão Regional e a Semana Regional das Artes, além de contemplar, pela primeira vez e enquanto um dos seus pontos altos, os espectáculos de projecção em ecrã de água alusivos às Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, a terem lugar nos últimos dois fins-de-semana do mês de Junho.

I Campeonato Regional de Duatlo de Montanha – Santana 2018

O concelho de Santana acolhe a 1.ª edição do Campeonato Regional de Duatlo de Montanha – Santana 2018, competição que contará como 9.ª etapa dos Circuitos Regionais de Triatlo e principalmente definirá o Campeão Regional Absoluto Individual e Clubes deste recente campeonato.

Herman José actua no Porto Santo

Última noite do Festival Rota do Atum, um evento promovido pelo Vila Baleira Resort com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Associação de Promoção da Madeira. O destaque vai para o espectáculo de humor de Herman José, a partir das 22 horas.

‘One Night At The Disco’ no Copacabana

O Copacabana acolhe a festa ‘One Night At The Disco’, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden estará o DJ Hernandez.

Descemer Bueno actua no Café do Teatro

O remodelado Café do Teatro acolhe o espectáculo, em estreia na Madeira, da voz preferida de Enrique Iglesias. Trata-se do cubano Descemer Bueno, co-autor e também voz dos megassucessos ‘Bailando’ e ‘Súbeme La Radio’, com Enrique Iglesias. Descemer Bueno está em Portugal, onde fez parte do recente concerto integrado na digressão de Enrique Iglesias, no Altice Arena, em Lisboa.

‘Out Of The Box’ nas Vespas

Noite ‘Out Of The Box’, nas Vespas, com o DJ Oxy e o VJ Goldtrix. Entrada gratuita paras as mulheres até às 2 horas (depois pagam 5 euros). Entrada grátis para os homens até à 1 hora (depois pagam 5 euros até às 2 horas e após essa hora pagam 10 euros).

Clube de Campismo da Madeira realiza caminhada

O Clube de Campismo da Madeira, dando continuidade ao programa de actividades para o ano em curso, realiza neste sábado, mais um percurso pedestre. O percurso escolhido é o seguinte:

Abrigo do Pastor - Levada do Blandy - Poço das Sete Bicas - Cabeço da Lenha - Ribeiro Frio

II Temporada do MUDAS.HOTsummer

O MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira arranca, neste sábado, dia 9 de Junho, com a sua programação para o Verão, através da II Temporada do MUDAS.HOTsummer. A programação deste ano aposta na continuidade do projecto iniciado em 2017, tendo por objectivo a fidelização do público e o reforço da abertura do Museu à comunidade mas, também, a associação do MUDAS a outras expressões artísticas que enriqueçam e afirmem a sua oferta cultural. O programa desta II Edição disponibilizará à população um conjunto de actividades que incluirão artes performativas, música, cinema, teatro, exposições, masterclasses e oficinas criativas, além das já habituais visitas orientadas às mostras que estão patentes ao público. As actividades decorrerão, sempre, nos fins-de-semana, entre os meses de junho e outubro, sendo que todas elas são de acesso gratuito, mediante reserva prévia. Já neste sábado, dia 9 de Junho, o MUDAS. Museu abrirá em horário alargado, entre as 10 e as 23horas, ininterruptamente, com entradas gratuitas a partir das 18 horas. Pelas 20 horas, terá lugar uma visita orientada às exposições em cartaz e, pelas 21 horas, será a vez da actuação de Lidiane Duailibi, Nuno Filipe, Norberto Cruz e Jorge Maggiore, interlocutores do projecto Bossa Livre que, nas palavras destes artistas, resulta de um encontro em jeito de fusão da música popular brasileira com o jazz, a música clássica e com a música electrónica.

Gonçalo Lélis fecha ciclo de ‘Concertos para Violoncelo’ em ré maior

O jovem e premiado violoncelista Gonçalo Lélis é o convidado de honra da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) para fechar o ciclo ‘Os Concertos para Violoncelo’, com o concerto em ré maior de Haydn. Sob a direcção musical de Norberto Gomes, a OCM apresenta uma como proposta, a oportunidade de ouvir, além de Haydn, o rigor e a nobreza da criação musical de Bach e Handel, associados ao requinte que encontramos nos italianos Vivaldi e Corelli. Os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

VI Semana Cultural e Desportiva ARCA/ FLOW 2018

A ARCA d´Ajuda - Associação Recreativa e Cultural da Ajuda, associação sem fins lucrativos, no âmbito da promoção de Actividade Física e Cultural na zona da Ajuda São Martinho, organiza a VI Semana Cultural e Desportiva ARCA/ FLOW 2018. O evento decorre nos dias 8,9 e 10 de Junho, no Jardim Público da Ajuda e conta com barracas, música, guerra de balões, jogos tradicionais, entre outras actividades .

Bastonário da Ordem dos Médicos debate o futuro da Saúde na Madeira

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) desloca-se este sábado, 9 de Junho, ao Funchal para participar no debate ‘Presente e Futuro do Sistema Regional de Saúde’, que decorrerá na Sala Funchal do Hotel Casino Park S, às 14h30.

Associação para Pessoas com Autismo e o grupo Hapkido organizam jantar solidário

A Associação para Pessoas com Autismo ‘Os Grandes Azuis’, em parceria com o grupo Hapkido Madeira, realiza um jantar solidário a partir das 20 horas, nas instalações do Clube Social das Comunidades Madeirenses (Caminho Poço Barral, 139 – São Martinho, Funchal). Este evento visa a promoção da inclusão social das pessoas com perturbações do desenvolvimento e do espectro do autismo e na confraternização e apoio às pessoas com elas significativamente relacionadas, promovendo a defesa e o exercício dos respectivos direitos e a melhoria da sua qualidade de vida.

Leilão de perdidos e achados da PSP

O Comando Regional Madeira da Polícia de Segurança Pública vai realizar, pelas 11:00, um Leilão público a ter lugar no Edifício-Sede do Comando Regional da Madeira, sito à Rua da Infância, n.º 32, 9060-511 Funchal. Os objectos a leiloar foram achados por cidadãos e/ou pela Polícia, não tendo sido reclamados dentro do prazo legal. Os lotes de artigos achados podem ser visualizados no dia do Leilão, entre as 10h e as 10h45. Tratando-se de um acto aberto à participação do público em geral, qualquer cidadão pode comparecer e tomar parte no mesmo, mediante inscrição junto da Secção de Achados do Comando Regional da Madeira, até cerca de 30 minutos antes do seu início.

Companhia Missionária do Coração de Jesus realiza pequena peregrinação

A Companhia Missionária do Coração de Jesus realizará uma pequena peregrinação, pelas 15 horas. O local de encontro será o Largo da Fonte – Monte e seguirá em oração até à Igreja de Nossa Senhora do Monte onde haverá a possibilidade de participar na Eucaristia pelas 16 horas. O objectivo desta peregrinação é orar pelo bom desenvolvimento dos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da Companhia Missionária do Coração de Jesus que se realizará em Julho de 2019 em Bolonha (Itália). Este momento de oração está aberto a todas as pessoas. Outro momento de oração/reflexão deste Instituto Secular será o retiro anual que se realizará de 16 a 20 de Julho no Colégio Missionário.

Apresentação das linhas orientadoras do Orçamento Rectificativo

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresenta, em conferência de imprensa, as linhas orientadoras do Orçamento Rectificativo, que será entregue à Assembleia Legislativa Regional durante o mês de julho. A conferência terá lugar pelas 11h00, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira.

CDS reúne com militantes

O vice-presidente do CDS-PP, Rui Barreto, reúne-se este sábado, dia 9 de junho de 2018, com militantes. Um encontro onde irá abordar questões relevantes para o partido e para a Região Autónoma. O encontro irá decorrer no restaurante Cantinho do Norte, Caminho do Esmeraldo 37, São Martinho, a escassos metros do Recheio Cash & Carry, a partir das 20 horas.

Tomada de posse da Comissão Coordenadora Jovem do BE

A Comissão Coordenadora Jovem do Bloco de Esquerda / Madeira recém-eleita, toma posse pelas 18 horas na sede regional à Rua dos Tanoeiros nº. 43. A sessão contará com a presença e intervenção do coordenador regional Paulino Ascenção e do novo coordenador jovem, Diogo Anastácio de Sousa.

JPP realiza conferência de imprensa

A conferência de imprensa está agendada para as 10h, na Cancela (antes da subida para o Parque Empresarial). O porta-voz será deputado Élvio Sousa.

PSD realiza conferência de imprensa

O Grupo Parlamentar do PSD/M realiza, pelas 17h30, na sede do PSD/M, à Rua do Netos, uma conferência de imprensa, na qual esperamos contar com a vossa presença.

PCP realiza Assembleia Plenária do Funchal

Realiza-se a Assembleia Plenária do Funchal no próximo sábado, dia 09 de junho, no Hotel Orquídea na Rua dos Netos n.º 71, com início às 15h30, onde será feita a leitura do quadro político e a definição das prioridades de intervenção do PCP para o concelho do Funchal.

A sessão de encerramento que terá início às 17h30, na qual intervirão:

- Herlanda Amado, dirigente regional do PCP;

- Edgar Silva coordenador regional do PCP;

- Jorge Cordeiro membro do comité central e comissão política do PCP.