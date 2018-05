Escola Dr. Eduardo Brazão assinala Semana da Europa

O Clube Europeu da Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão, dinamizado pelos docentes Susana Alves e Filipe Silva, assinala a Semana da Europa de 7 a 11 de Maio com um programa que “visa divulgar a importância do nosso património cultural”, informa a organização.

A cerimónia de abertura acontecerá na segunda-feira, dia 7, a partir das 11h30, e contará com a presença do director regional da Educação, Marco Gomes e com a actuação da Orquestra de Bandolins da Madeira.

No dia 8 de Maio, pelas 10h30, está programada uma palestra proferida por João Carlos Abreu sobre o tema “Património Cultural Madeirense e a sua difusão”.

No dia 9 de Maio, pelas 11h30, Mário André proferirá uma palestra sobre “O património cultural madeirense na música e etnografia”.

No dia 10 de Maio, pelas 10h00, contam com a presença do director regional dos Assuntos Europeus, Bruno Pereira, para uma conferência sobre “O património cultural madeirense como forma de identificação da Madeira no plano europeu”.

Por fim, no dia 11, no encerramento da semana, “O património cultural madeirense como factor de promoção turística da Madeira”, pela secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, pelas 11h30.