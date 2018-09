Escola da Calheta colocou 98% no Ensino Superior

A quase totalidade dos alunos que concluíram o Ensino Secundário na Escola da Calheta e se candidataram ao Ensino Superior na primeira fase do concurso nacional de acesso, ficaram colocados.

De acordo com o presidente do conselho executivo da agora designada Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta (EBS/PE da Calheta), “este ano ficaram colocados 98% dos nossos alunos que apresentaram candidatura de acesso ao ensino superior na 1ª fase, resultado acima da média nacional”.

Revelação feita na última sexta-feira, por ocasião da já tradicional recepção aos novos alunos, iniciativa que a escola organiza há já 16 anos.

Bernardo Gouveia falava para uma plateia de novos alunos e encarregados de durante a sessão de ‘boas-vindas’ que tem por objectivo procurar personalizar a recepção dos novos alunos e incentivar a relação de proximidade entre a escola e a família.

“Nos últimos anos, temos vindo a atingir excelentes resultados”, congratulou-se, antes de anunciar a percentagem de alunos que já garantiram vaga no ensino superior.

“Apesar dos bons resultados, pretendemos evoluir cada vez mais. Com as mudanças que se têm vindo a operar na nossa escola, prevê-se um ano de muito trabalho para nos adaptarmos a esta nova realidade. Só com muita vontade e muita dedicação por parte de todos os intervenientes no processo de ensino, conseguiremos manter o nível elevado a que nos habituámos nos últimos anos”, sublinhou.

Devido à extinção da Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar Prof. Francisco Manuel Santana Barreto, na Fajã da Ovelha, este ano lectivo a EBS/PE da Calheta passa a ter uma configuração diferente da habitual, contando actualmente com cinco polos (Calheta, Fajã da Ovelha 2º e 3º Ciclos, Fajã da Ovelha 1º Ciclo, Paul do Mar e Ponta do Pargo) - um universo que abrange 1140 alunos, desde o pré-escolar até às formações para adultos.

No polo da Calheta, a recepção deu-se ao início da tarde, repetindo-se pouco depois na Fajã da Ovelha. Ambas as sessões tiveram início com a intervenção do presidente do conselho executivo. Além das boas-vindas aos alunos, Bernardo Gouveia deu também a conhecer alguns aspectos importantes acerca do funcionamento da escola. Depois interveio o presidente da Associação de Pais, Décio Silva, que realçou a importância da união de toda a comunidade com vista a atingir um objectivo comum a todos, a excelência do ensino na escola.