Encerrada Sessão Solene do Dia do Concelho de Câmara de Lobos

Terminou a Sessão Solene do Dia do Concelho de Câmara de Lobos, que decorreu esta manhã, no Centro Cívico do Estreito.

A cerimónia começou depois 10h (hora inicialmente prevista), devido a um atraso por parte do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Antes, o desfile dos carros de bombeiros e ambulâncias dos Voluntários de Câmara de Lobos causaram alvoroço na Vila do Estreito, devido às sirenes.

No que toca aos discursos, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, foi o primeiro a intervir. Pedro Coelho deixou críticas à TAP e ao Governo da República.

Por seu turno, Miguel Albuquerque deixou reparos sobre os “valores da política”, dizendo que não aceita que “um político não cumpra a palavra dada”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Tranquada Gomes, foi o último a discursar, fazendo menção aos emigrantes, em especial, aos radicados na Venezuela.

As comemorações prosseguem com a atribuibuição das Medalhas de Honra e de Mérito Municipal a 13 personalidades e instituições de Câmara de Lobos.

Pelas 20 horas, no Centro Cívico do Estreito, terá lugar o Encontro de Bandas Filarmónicas, com a actuação da Banda Municipal de Câmara de Lobos, Banda Recreio e Camponês e Banda Orquestral Os Infantes.