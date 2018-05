Educar os filhos é o maior projecto das famílias

Foi com o objectivo de celebrar a união familiar e relembrar a sua importância no crescimento dos filhos e no desenvolvimento das suas capacidades que a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar Ribeiro Domingos Dias, no Funchal, assinalou esta manhã o Dia da Família, uma celebração que acontece desde 2011 e envolve alunos, professores, pais, familiares e comunidade escolar.

Uma iniciativa que sensibilizou o Secretário Regional da Educação pela forma “tão significativa” como abordou o tema da família, através de performances musicais desenvolvidas pelos alunos das várias turmas. Relembrou que nem sempre a família pode estar presente, mas o importante é que cada criança tenha afecto e possa sentir o apoio dos familiares.

Ciente de que educar não é fácil, apelou à “participação, intervenção e proximidade dos pais à escola”, facilitando assim a missão da escola, enquanto responsável por dar encaminhamento e criar melhores condições para que possam triunfar.

Jorge Carvalho alertou para a necessidade de haver tempo para as brincadeiras entre pais e filhos, por ser uma forma de aprendizagem. “Por vezes achamos que brincar é uma perda de tempo, mas nestas idades, a melhor forma de aprender é a brincar”, referiu salientando que crianças felizes potenciam adultos felizes.

Já Paulo Cafôfo, presidente da Câmara do Funchal, mostrou-se feliz por voltar à escola, o seu “habitat natural”, onde se sentiu à vontade, primeiro como aluno e mais tarde no papel de professor. Cafôfo relembrou a importância de ter uma escola aberta à comunidade, numa altura em que é difícil educar.

O edil funchalense, pai de duas crianças, diz que o seu projecto mais difícil “não é governar a câmara”, mas sim “educar os filhos”. Com vidas agitadas e preenchidas, como é o seu caso, salientou que se torna necessário estabelecer prioridades.

Com a diminuição da taxa de natalidade, Cafôfo salientou os apoios da autarquia às famílias funchalenses através do pagamento de creches, de um apoio à natalidade e da atribuição de manuais escolares.

A cerimónia contou ainda com a intervenção do padre Tony Sousa, da paróquia da Boa Nova, que tem sido uma espécie de ‘padrinho’ desde o primeiro Dia da Família, em 2011. Enalteceu o papel dos pais e dos avós na educação das crianças e relembrou que a família começa no dia do casamento. Perante a presença de diversas entidades, o padre Tony lançou um desafio aos governantes, de atribuir feriado ao dia da Família – 15 de Maio, para que seja um dia vivido em convívio e harmonia familiar.

A celebração contou com a presença de várias entidades que se juntaram para celebrar a importância da família na escola e na sociedade em geral.