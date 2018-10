Drone ajuda na limpeza das praias e mares da Região

Realizou-se, há pouco, na praia da marginal da Avenida do Mar, uma acção de sensibilização para a limpeza das praias. Nessa mesma acção, um grupo de jovens recolheu algum lixo, para comparar com a quantidade registada pela passagem do drone.

A secretária do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada esteve presente e participou juntos dos jovens, na recolha do lixo marinho.

O centro de investigação do Mar, que faz parte da ARDITI (Agência Regional Desenvolvimento, Investigação, Tecnologia e Inovação), aproveitou a acção para fazer mais alguns testes ao projecto que estão a desenvolver, um drone que capta imagem e quantifica a quantidade de plástica presente no mar e nas praias.

Um grupo de alunos do 12.º ano do curso CEF, Gestão Ambiental, da Escola Secundária da Jaime Moniz depois da passagem do drone, numa zona pré-estabelecida, iriam recolher o plástico, para comparar com amostragem recolhida pelo drone.

Segundo João Monteiro, responsável pelo projecto, essas comparações da amostragem com o plástico recolhido, vai permitir melhorar o método de recolha, de forma a que o drone seja, cada vez mais eficiente.