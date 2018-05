Donativo de Bazar Internacional Diplomático entregue a associação na Madeira

A Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses entrega no domingo, na freguesia de São Vicente, na Madeira, um donativo à Associação de Desenvolvimento da Costa Norte (ADENORMA), com as receitas arrecadas no último bazar diplomático que decorreu em Lisboa.

A informação foi hoje divulgada pelo gabinete do representante da República para a Madeira, salientando que a associação beneficiante “promove o espírito de solidariedade e de apoio recíproco entre os sócios no estrangeiro e em Portugal, dedicando-se também a actividades de beneficência em prol do bem comum, nomeadamente o tradicional Bazar Internacional do Corpo Diplomático”.

No último evento, que decorreu em novembro de 2017, participaram as embaixadas da África do Sul, Alemanha, Angola, Argélia, Brasil, Chile, China, Colômbia, Egipto, Estados Unidos da América, Filipinas, França, Guatemala, Indonésia, Irão, Luxemburgo, Marrocos, Nigéria, Ordem de Malta, Palestina, Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru, Roménia, Suécia, Suíça, Turquia e Vietname, entre outros países.

A escolha para a entrega da receita recaiu sobre a ADENORMA, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com estatuto de Utilidade Pública desde 2000, “cujo principal objectivo é a prossecução de actividades de natureza humanitária, cultural, educativa e científica, com vista à valorização pessoal e à promoção da inclusão social”.

Embora a sua intervenção esteja primordialmente focada nos concelhos de São Vicente e Porto Moniz, na costa norte da Madeira, também se estende a outros municípios da Região Autónoma da Madeira.