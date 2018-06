As condições climatéricas que durante o dia de hoje se fizeram sentir em Santa Cruz e no Porto Santo dificultando as aterragens em solo madeirense, voltam a ‘mandar para casa’, ao fim da noite, duas aeronaves provenientes de Lisboa (um voo da TAP-TP1677 e outro da EsayJet-U27607).

No dia em que se assinala o Dia Mundial do Vento, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera previu vento moderado a forte, com rajadas até 65 km/h nas terras altas e no extremo Leste da ilha da Madeira.