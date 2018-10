Diga não à flacidez facial!

O que são fios tensores e para que casos este tratamento está indicado?

É um novo método de LIFTING baseado na implantação múltipla de mini fios de Polidioxanona (PDO), que actuam como suporte dos tecidos, reduzindo as rugas e a flacidez facial.

Este tratamento provoca um efeito lifting notório de forma imediata e, simultaneamente, favorece a produção natural de colagénio.

Estimula ainda o rejuvenescimento da pele, fornecendo vitalidade, elasticidade e uma maior luminosidade. Melhora o aspecto das pequenas rugas, dos sulcos nasogenianos e da pele flácida.

Resultados:

- Reduz o stress cutâneo e abranda o envelhecimento da pele, atrasando o relógio biológico;

- Estimula a hipoderme, de forma a produzir uma regeneração natural na produção de colagénio e elastina, ao mesmo tempo que acelera o metabolismo da pele;

- A regeneração do colagénio é vitalizada com o tempo, o que ajuda a melhorar as rugas e pregas, proporcionando uma maior elasticidade e luminosidade à pele;

- Melhora a pele flácida;

- Produz uma melhoria na circulação sanguínea e também nos canais linfáticos;

- O resultado é uma melhoria significativa na aparência e textura da pele. A sua acção na hipoderme proporciona um efeito benéfico em vários problemas cutâneos, como eczema, pele atópica, acne, etc.

