Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, considerou há pouco que “o Diário de Notícias tem, na actual conjuntura uma responsabilidade acrescida, exercendo a sua funções informativa com jornalismo de qualidade, que é a sua marca”. O autarca falava no Museu da Imprensa, local onde se realiza a apresentação do livro ‘A História do DIÁRIO na História da Madeira’, por ocasião do 142.º aniversário deste matutino.