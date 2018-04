Dia Mundial da Voz é assinalado na Madeira? Saiba a resposta na agenda desta segunda-feira

Conferência ‘Os 4 C’s da voz profissional’

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação / Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, promove uma conferência intitulada ‘Os 4 C’s da voz profissional’, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Voz, entre as 18h e as 19h, no Arquivo Regional da Madeira. Esta conferência, de entrada livre, será proferida pela cantora e professora de canto Ana Leonor Pereira e destina-se a docentes, coralistas, maestros, maestrinas de coros e a todos quanto têm na sua voz um dos principais recursos para o exercício da sua profissão.

Escolas da Madeira assinalam Dia Mundial da Voz

As escolas da Região Autónoma da Madeira assinalarão este dia com a interpretação vocal de temas de autores ligados à literatura infantil. Para tal, partilhou-se um conjunto de canções infantis, através da plataforma CANTAR MAIS – uma iniciativa da Associação Portuguesa de Educação Musical – na qual é disponibilizado, gratuitamente, repertório vocal (tradicional português, do mundo, de autor) com partitura, texto, áudio cantado, áudios instrumentais, onde as versões são muito atractivas.

Conferência dedicada ao Código Europeu Contra o Cancro

O Código Europeu Contra o Cancro, desenvolvido pelo Centro Internacional de investigação do Cancro (IARC) da Organização Mundial de Saúde, incide nas medidas que os cidadãos podem tomar individualmente para contribuir para a prevenção do cancro. No decurso de 2018, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a promover um Ciclo de Conferências que visa a divulgação de uma versão adaptada destes Códigos junto da população. Neste âmbito, é realizada mais uma conferência dedicada ao Código Europeu Contra o Cancro, no anfiteatro do Colégio dos Jesuítas – Universidade da Madeira, das 18h às 20h. Serão abordados os códigos: ‘Mantenha-se fisicamente activo no dia a dia. Limite o tempo que passa sentado’ e ‘Tome medidas para ter um peso saudável’.

Celebração do 8.º aniversário da marca FLOW – ‘Da Escola ao Centro’

As actividades agendadas para o Forum Madeira iniciam às 10h30 e contemplam a leitura de uma história original, pela equipa de animação da FLOW, momentos de interacção com a mascote da marca, muita música e a oferta de brindes a todas as crianças presentes.

Tomada de Posse dos Orgãos Sociais da AFERAM

A Tomada de Posse dos Orgãos Sociais da AFERAM (Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira) decorre pelas 18 horas, na sua Sede no Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bettencourt, e contará com a presença da secretária regional do Turismo e Cultura, em representação do Governo Regional.

Apresentação da 3.ª edição de ‘Popular – INATEL na Rua’

Pelas 11 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, haverá a apresentação da 3.ª edição de ‘Popular – INATEL na Rua’. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

Reunião da Comissão de Política Geral e Juventude

Os deputados da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude terão uma reunião pelas 14h30, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos o pedido de parecer, solicitado pela Assembleia da República, relativo à Proposta de Lei n.º 117/XIII/3.ª, (GOV) que ‘Altera a lei da paridade nos órgãos do poder político’.

CDS reúne com Pedro Calado

O presidente e vice-presidente do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca e Rui Barreto, respectivamente, reúnem-se com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, no Edifício do Governo Regional. Haverá declarações à comunicação social, às 13 horas.

JPP promove conferência

A conferência de imprensa decorre pelas 9h30, na Assembleia Legislativa da Madeira.