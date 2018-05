Dia Internacional das Histórias de Vida destaca a ilha do Porto Santo

No Dia Internacional das Histórias de Vida, assinalado amanhã, 16 de Maio, o Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, dinamiza, no Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA), no Funchal, uma mesa-redonda dedicada às memórias da Ilha do Porto Santo.

No âmbito do Projecto ‘Memórias das Gentes que fazem a História’, serão partilhadas histórias, fotografias e experiências, na primeira pessoa, numa conversa sobre o Porto Santo, Ilha que este ano ganha ainda maior destaque e evidência no Programa das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas.

A mesa-redonda contará com a presença de José Júlio de Castro Fernandes, Bernardo Vasconcelos, Ana Teresa Klut, José Campinho, Lucília Gomes de Sousa e Rui Camacho.

Convidados que irão partilhar, entre as 17 horas e as 18.30, as suas vivências e/ou passagens pela Ilha Dourada. O evento conta, ainda, com a participação da Directora Regional da Cultura, Teresa Brazão e da Associação Xarabanda com o seu trabalho de recolha do Património Imaterial.