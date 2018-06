Dia da Defesa Nacional assinalado no Porto Santo

O Porto Santo também assinalou o dia da Defesa Nacional, com varias actividades em diferentes locais da ilha, numa organização do Ministério da Defesa Nacional.

Assim mais 60 alunos de várias escolas da ilha dourada, visitaram as instalações dos três ramos das forças armas portuguesas - AM3 da Força Área Portuguesa, instalações do exército português, no Porto Santo e ainda o navio NRP – Tejo, visita que o DIÁRIO acompanhou e onde Celso Rocha, do Ministério da Defesa Nacional, salientou a iniciativa que serviu para “sensibilizar os jovens alunos para o contacto com as forças armadas”.

“As nossas forças armadas para alem do papel que têm (papel de guerra), têm igualmente um papel humanitário e de ajuda às populações, bem como de aproximação dos jovens”, referiu Celso Rocha, salientando a importância desta visita na vida de cada jovem.