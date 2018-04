Desemprego na Madeira volta a baixar em Março para 17.265

O desemprego registado na Madeira baixou em Março de 2018 para 17.265 pessoas inscritas no Instituto de Emprego da Madeira. Uma diminuição considerável de 13,5% face ao mesmo mês de 2017, mas ligeiramente, -0,2% face a Fevereiro deste ano.

Tirando o Algarve, que teve uma diminuição mensal extraordinária de 21,8% e do Alentejo, no pólo oposto, que aumentou 0,1%, todas as regiões tiveram diminuições pouco significativas, destacando-se o caso dos Açores que, em termos percentuais, registou uma quebra igual à da Madeira (-0,2%). A média nacional fixou-se nos -2,8% face a Fevereiro, ou menos 11.269 desempregados registados nos centros de emprego do país.

Face ao mês homólogo, todas as regiões tiveram quebras significativas, acima dos dois dígitos, com destaque para o Algarve (-19,7%), sendo a mais modesta os Açores, com -10,2%. A média nacional foi de -16,6%, ou seja menos 78.139 desempregados um ano depois.

No caso da Madeira, o decréscimo homólogo resultou num total de menos 2.706 desempregados registados, embora em termos mensais, no final de Março apenas menos 35 pessoas registadas face a Fevereiro último. Mesmo que as ofertas de trabalho registadas no final de Março tenham diminuído para 332, face aos 341 em Fevereiro (-2,6%) e aos 433 em Março de 2017 (-23,3%) e terem entrado mais pedidos de emprego (1.233) face ao mês anterior (1.155 ou +6,9%) e ao mês homólogo (1.69 ou +15,3%), a verdade é que foram colocados através do IEM um total de 167 pessoas no mercado de trabalho (+6 ou +3,7% que em Fevereiro e +44 ou +35,8% que em Março do ano passado).