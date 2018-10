Cultura acessível reúne contributos no Teatro Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias promove o III Encontro Cultura Acessível na quinta-feira pelas 14h30. O encontro visa fazer chegar a cultura a todos e vai contar neste terceiro evento com a presença de convidados regionais e nacionais.

Paulo José Silva é um dos intervenientes. O coordenador da Biblioteca de Marvila, em Lisboa, traz o exemplo da Biblioteca Humana, a abrir os painéis. Logo depois é a vez de Henrique Amoedo. O director artístico do Grupo Dançando com a Diferença vai falar de ‘Construir a partir das Individualidades’. ‘Pontes no Serviço Educativo’ é a proposta de Catarina Claro, da Associação Casa Invisível.

A meio da tarde, pelas 16 horas pode assistir ao documentário realizado por Eduardo Costa ‘L’ego do meu Bairro’, no âmbito das boas práticas para a inclusão social. Meia hora depois, Hugo Castro Andrade, presidente da Associação Olho.te vai falar da sua experiência e do projecto que envolve o Bairro da Nazaré.

Os trabalhos começam com uma primeira intervenção do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e com a intervenção da directora do Departamento de Economia de Cultura da CMF.

As conversas serão moderadas pelo jornalista Filipe Gonçalves e traduzidas em Língua Gestual Portuguesa.