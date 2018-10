“Credibilidade é o que irá assegurar o futuro da imprensa”, diz Albuquerque

“Credibilidade é o que irá assegurar o futuro da imprensa”. As palavras são do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no âmbito da cerimónia do lançamento do livro ‘A História do DIÁRIO na História da Madeira’, que decorre esta tarde, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

Por seu turno, Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional, não quis falar. “Já não sou entidade oficial”, escusou-se o antigo governante.

Recorde-se que o nosso DIÁRIO comemora o seu 142 aniversário.