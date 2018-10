Costa Norte e zonas montanhosas da Madeira registaram, esta tarde, precipitação significativa

A quantidade de chuva caída esta tarde na Madeira, mais significativa na Costa Norte e regiões montanhosas, ‘justificou’ o aviso amarelo emitido ao final da manhã pelo IPMA, alertando para aguaceiros que por vezes podem ser fortes e acompanhados de trovoada, aviso previsto vigorar até meio da próxima madrugada, na Madeira e Porto Santo.

Até às 18 horas, o maior volume de precipitação registado ocorrera na Ponta de São Jorge, Concelho de Santana, onde, em apenas uma hora, a quantidade de chuva chegou a ultrapassar o nível de aviso amarelo, ao atingir 22,8 litros por metro quadrado (21 a 40 mm/1h corresponde a aviso laranja). Com a relevante particularidade de grande parte deste forte aguaceiro ter ocorrido em apenas meia hora (18,3 mm).

Também significativa foi a precipitação ocorrida noutras quatro localidades onde o IPMA dispões de estações, com registos de acordo com o critério para aviso amarelo registados nas duas estações localizadas na zona do Areeiro (Pico do Areeiro: 14,0 mm/1h; Chão do Areeiro: 11,1 mm/1h), e também no Monte (12,5 mm/1h) e no Porto Moniz (10,2 mm/1h).

Igualmente significativa foram as temperaturas extremas do ar sentidas hoje na Madeira. A temperatura máxima mais alta foi registada, já esta tarde, no Funchal, ao atingir 29,6ºC no Lido. No sentido oposto, a mínima mais baixa foi de 8,9ºC e verificou-se, ao final da madrugada, na Bica da Cana.