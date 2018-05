Costa destaca ‘superavit’ da Madeira, promete redução dos juros e ‘pressiona’ a ANAC

O primeiro-ministro destacou o “crescimento da economia” da Madeira, “superior” ao nacional e o “superavit conseguido no ano passado”, no início do discursos, no jantar do ‘Dia do Empresário’ que decorre no Pestana Casino.

António Costa destacou a importância do turismo, na Madeira e no resto do país, para a evolução positiva da economia.

O primeiro-ministro sublinhou o esforço de investimento que foi feito nos últimos anos no país, fruto da confiança recuperada pelos empresários e a grande redução do défice público, essencial para reduzir o maior constrangimento da economia portuguesa, a elevada dívida pública.

António Costa destacou o facto de, este ano, Portugal conseguir poupar 74 milhões de euros em juros, com financiamentos muitos mais favoráveis e prometeu que esses benefícios serão repercutidos nos juros que a Região apara ao Estado.

Tal como afirmara depois da reunião com Albuquerque, garantiu que será revisto o subsídio social de mobilidade.

Costa também foi claro ao afirmar que é necessário resolver o problema dos limites de operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira e espera que a Agência Nacional de Aviação Civil seja rápida nas decisões.

Também aproveitou para recordar que virá para a Madeira um meio aéreo de combate aos fogos e voltou a garantir que o novo hospital da Madeira terá um financiamento da República de 50%, na obra e nos equipamentos.

O primeiro-ministro apresentou-se no jantar da ACIF de gravata preta, em sinal de luto pela morte de António Arnaut.