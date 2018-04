Corpo de Polícia Florestal recebe certificação esta tarde

Hoje, pelas 14h30, irá ter lugar no Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira a entrega de certificados do ‘Curso de Actualização Técnica e Cívica para Portadores de Armas de Fogo’, frequentado pelo

Corpo de Polícia Florestal, durante o passado mês de Fevereiro.

Esta formação foi ministrada pela Polícia de Segurança Pública da Madeira e visou a actualização de conhecimentos face à nova legislação, técnicas e procedimentos para portadores de armas de fogo.

“A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, pretendeu desta forma, que os elementos do Corpo de Polícia Florestal, aprofundassem os seus conhecimentos sobre os componentes das armas utilizadas, bem como melhorar as operações de segurança necessárias a um manuseamento responsável”, explica uma nota do executivo.

Esta formação integra-se no plano de investimentos e melhoria das condições de operacionalidade que o Governo Regional está a efectuar no Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira.