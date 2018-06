Conte com uma pequena descida de temperatura para hoje

Para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma ligeira descida da temperatura e períodos de céu muito nublado, com vento franco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, soprando temporariamente forte (até 40 km/h) nas zonas montanhosas. No Funchal, o vento, em geral, é fraco (inferior a 20 km/h) de leste.

Em relação ao mar, a Costa Norte terá ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros e a Costa Sul contará com ondas de sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 19ºC.