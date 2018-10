“Constrangimentos” à realização de análises clínicas na Madeira “são da responsabilidade do SESARAM”

A Delegação Regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS-Madeira) lamentou, através de comunicado enviado à imprensa “os constrangimentos à realização de exames de análises clínicas, que os utentes do Laboratório de Patologia Clínica e do Centro de Saúde do Bom Jesus, têm sido alvo desde o inicio do mês de Agosto e aos quais os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) são completamente alheios, e cuja responsabilidade deve ser assacada ao Conselho de Administração do SESARAM, E.P.E. e à direcção do respectivo serviço”.

De acordo com o sindicato, “o caos que reina nestes dois centros de recolha de amostras só se verifica porque os TSDT nunca participaram na solução do problema, que é sobretudo de gestão operacional. Não é dentro dos gabinetes, longe daquilo que é realidade do dia-a-dia, que se pode resolver problemas que quem está todos os dias no terreno sabe e pode resolver com maior ou menor dificuldade”.

Assim sendo, “o STSS-Madeira gostaria de enaltecer o sangue frio com que os diferentes grupos profissionais (TSDT, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais) têm demonstrado nestas ultimas semanas, que se têm revelado verdadeiramente desafiantes. Aos utentes o STSS-Madeira gostaria de pedir que não se dirigissem a estes centros de colheita sem marcação, até porque e segundo alguns rumores, parece que deixarão de ser atendidos sem prévio agendamento”.

“Ao Conselho de Administração do SESARAM, E.P.E., o STSS-Madeira gostaria de informar que os TSDT sabem como resolver os problemas com que se deparam no exercício diário das suas funções e que neste, como em todos os outros casos, se encontram disponíveis para encontrar as melhores soluções, sobretudo indo de encontro aquilo que os utentes pretendem dum serviço de qualidade”, pode ler-se na nota enviada às redacções.