Conselho de Governo aprova mais férias para os trabalhadores

Reunido esta quinta-feira, em Conselho de Governo, o executivo regional, liderado por Miguel Albuquerque, aprovou o alargamento do período anual de férias dos trabalhadores para 25 dias úteis.

Foi ainda aprovado pelo executivo a criação da carreira especial de Técnicos de Espaços Verdes da Região Autónoma da Madeira e o seu regime legal. De acordo com Susana Prada, porta-voz das deliberações, a medida surge pela necessidade de preservar e manter a qualidade dos jardins e espaços verdes da ilha da Madeira, que constituem um importante nicho e traduzem-se no maior atractivo turístico para quem visita a Região. Daí a importância de recursos humanos especialmente aptos e com formação específica na sua instalação e manutenção.

Foi ainda aprovada a aquisição de cinco parcelas de terreno para as obras ‘de construção da segunda fase – Troço Cancela / Aeroporto’, ‘Construção da via rápida Machico / Caniçal – Restabelecimento no Sítio de Entre Águas – Caniçal’ e ‘Construção da ligação de Santa Quitéria aos Três Paus e Viana’, obras da construção da Via Rápida.