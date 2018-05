Conheça na agenda desta segunda-feira o que motiva a vinda de Costa à Madeira

Dia do Empresário Madeirense

O primeiro-ministro, António Costa, visita a Madeira para participar no Dia do Empresário Madeirense (no jantar), evento que é organizado pela ACIF. A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, também estará presente na ocasião.

Programa do evento:

14h00: Recepção dos participantes

14h30: Sessão de abertura

-Presidente da Direcção da ACIF-CCIM – Cristina Pedra Costa

- Presidente do Governo Regional da Madeira – Miguel Albuquerque

15h30: Homenagem ao empresário

15h45: Intervenção do representante da República – Ireneu Barreto

16h00: Coffee – break

16h30: Debate: A Economia Sem Fronteiras

- Administrador Executivo do Millennium bcp - Rui Manuel Teixeira

- Partner PwC - Rosa Areias

- Criadora de moda - Fátima Lopes

- Presidente do Conselho de Administração da Douro Azul - Mário Ferreira

19h30: Jantar de gala – Pestana Casino Park – Restaurante Panorâmico.

‘Traçar Caminhos para o Futuro’ na Gonçalves Zarco

A Escola Gonçalves Zarco, através do Polo de Emprego e da Coordenação de Modalidades Profissionalizantes, organiza, nos dias 21 e 22 de Maio, um evento alusivo à orientação escolar e profissional destinado a alunos e a desempregados que se intitula ‘Traçar Caminhos para o Futuro’. O início das actividades está previsto para as 10h15, no átrio da escola, com uma actividade de demonstração de combate em áreas edificadas pelo Exército, com a simulação de uma operação de resgate. As actividades visam, para aqueles que estão a concluir os estudos e que pretendem integrar o mercado trabalho ou prosseguir estudos a nível superior, promover a exploração das oportunidades que existem. Por outro lado, para aqueles que se encontram em situação de desemprego, as actividades serão voltadas para as questões relacionadas com o Recrutamento e Selecção e, sobretudo, qual o perfil desejando pelo empregador. Neste sentido, o programa da actividade, na parte da manhã do dia 21, abarca demonstrações da Equipa Cinotécnica da GNR, uma actividade de Demonstração de Combate em áreas Edificadas pelo Exército. Estarão ainda presentes empresas de recrutamento bem como instituições de Ensino Superior, o Instituto Superior de Administração e Línguas – Isal e a Universidade da Madeira – UMa. Na parte da tarde, pelas 15h, estão previstas sessões no âmbito do Recrutamento e Selecção, sobre os serviços disponibilizados pelos Polos de Emprego bem como os programas disponibilizados pelo Instituto de Emprego da Madeira e, por fim, uma sessão acerca das Políticas Municipais de Emprego no Funchal.

Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente da Administração Pública, Trabalho e Emprego

A 7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa terá uma reunião pelas 14h30, com um ponto único na ordem de trabalhos: Emissão de parecer, solicitado pelo Governo da República, relativo ao Projecto Decreto-Lei que ‘Transpõe a Diretiva 2014/50/UE, relativa aos requisitos mínimos para uma maior mobilidade dos trabalhadores entre os Estados-Membros, mediante a melhoria da aquisição e manutenção dos direitos a pensão suplementar - MTSSS – (Reg. DL 174/2018)’.

Reunião da Comissão Especializada de Política Geral e Juventude

A 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude terá uma reunião pelas 15 horas, sendo um dos pontos da ordem de trabalhos a realização da auscultação, no âmbito do Projecto de Resolução, da autoria do PSD, intitulado ‘A RAM e os desafios do próximo quadro financeiro plurianual pós 2020’, com a presença da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar.

Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo

A 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo terá uma reunião pelas 11h30, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a primeira apreciação do Projeto de Proposta de Lei à Assembleia da República, da autoria do PSD, que ‘Procede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442 – A/88, de 30 de novembro’.

Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais

A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais tem reunião pelas 14h30, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a redacção Final da Resolução intitulada ‘Atraso da ADSE nos pagamentos dos reembolsos dos beneficiários residentes na Região Autónoma da Madeira’.

JPP reúne com ministra do Mar

Na agenda de trabalho, está um conjunto de situações relacionado com a ligação, por ferry, entre a ilha da Madeira e os portos do continente e também a questão do princípio constitucional da continuidade e da solidariedade territorial. Entre outros aspectos, serão abordadas ainda as directrizes da legislação da cabotagem insular, da necessidade de um observatório para a regulação dos preços da operação portuária, estes últimos significativamente relevantes para a competitividade da economia da Região Autónoma da Madeira. No final (presumivelmente pelas 18h), estão previstas declarações à comunicação social, por parte do líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa.

Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira reúne-se com a ministra do Mar

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira reúne-se com a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, esta segunda-feira. A reunião terá lugar pelas 17h45, no Casino Park Hotel.

BE em protesto contra assédio

Pelas 10h, o BE estará em protesto junto à Quinta Vigia contra o assédio promovido pelo Governo Regional aos funcionários da Administração Pública regional.

PCP apresente iniciativa

O Grupo Parlamentar do PCP realiza, pelas 11h30, junto à Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, uma conferência de imprensa para apresentar uma iniciativa parlamentar.