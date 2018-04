Concerto de Jorge Palma no Funchal é o grande tema de destaque da agenda desta terça-feira

No âmbito das celebrações do 25 de Abril, o artista português estará, pelas 21 horas desta terça-feira, na Praça do Município, numa actuação para assinalar a Revolução dos Cravos.

Banda madeirense Jamie & The Marx antecede concerto de Jorge Palma

Tal como anunciou a Câmara do Funchal, a banda madeirense Jamie & The Marx irá concretizar a primeira parte do concerto de Jorge Palma, pelas 19h30, na Praça do Município.

BE assinala o 44.º aniversário do 25 de Abril

O Bloco de Esquerda Madeira assinala o 44.º aniversário do 25 de Abril com a distribuição de cravos nesta terça-feira, dia 24, a partir das 19 horas, numa concentração no largo do Chafariz, com o intuito de chamar a atenção para a importância desta data para a instauração da Democracia, da Liberdade e da Autonomia.

Comemoração do 25 de Abril no Sindicato dos Professores da Madeira

O Sindicato dos Professores da Madeira, como habitualmente, comemorará a Revolução dos Cravos, no dia 24 de Abril. Esta comemoração terá início às 19 horas, com a actuação do Grupo Coral do SPM, seguindo-se a conferência ‘A Revolução e o Nascimento do Estado Social na Educação’, proferida pela historiadora Raquel Varela e, por fim, um jantar comemorativo.

Continuam comemorações do 25 de Abril em Machico

Nesta terça-feira, dia 24 de Abril, podemos contar com a actuação do Grupo Charamelas, Poemas de Abril e o Muro da Liberdade, com a parceira da Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-escolar do Eng. Luís Santos Costa, no Largo do Município.

Cerimónia de atribuição da distinção ‘UMa Reconhecimento’

Realiza-se, pelas 11 horas, a cerimónia de atribuição da distinção ‘UMa Reconhecimento’, numa iniciativa do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira. Sob o lema ‘UMa Reconhecimento: homenagem à qualidade e ao empenho cultural’, esta distinção tem como objectivo relevar e divulgar o trabalho e/ou a acção desenvolvidos por personalidades, entidades ou, ainda, intervenções de reconhecido mérito, públicas ou privadas, em áreas culturais de diferentes naturezas. Esta distinção pretende evidenciar boas práticas e reforçar a participação activa de todos, no âmbito em que é atribuída. A sua realização promoverá, igualmente, o reconhecimento do valor devido a esses cidadãos e/ou entidades, demonstrando que tais actuações são inúmeras e possíveis, conduzindo a uma maior capacidade de dinamização da cultura regional. A cerimónia realiza-se no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, ao Colégio dos Jesuítas, e a entrada é livre.

2.º Encontro do ‘Roteiro do Emprego ‘18

A Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, realizará, entre as 15 e as 17 horas, no Salão Paroquial da Ribeira Brava, a 2.ª sessão do ciclo de conferências ‘Roteiro de Emprego ‘18. Esta sessão segue-se à anteriormente realizada a 22 de Março, no concelho de Câmara de Lobos, e que contou com aproximadamente cem desempregados com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos e detentores do 3.º ciclo básico ou secundário. A sessão de abertura contará com a presença da secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Socias, Rita Andrade. Para finalizar, terá lugar um espaço aberto ao debate onde haverá a possibilidade de serem colocadas questões que os desempregados presentes considerem essenciais porque conducentes a um bom e efectivo encaminhamento do seu processo de (re)integração pessoal, mas também, e sobretudo, profissional.

Francisco Franco dedica semana a clubes, núcleos e projectos

A Escola Secundária de Francisco Franco está a ser palco, entre 23 e 27 de Abril, da 24.ª edição da Semana dos Clubes, Núcleos e Projectos, certame que vai mostrar à comunidade as múltiplas actividades de complemento curricular que decorrem naquele estabelecimento ao longo do ano. O programa desta quarta-feira é preenchido com a dramatização ‘Igualdade de Género’, iniciativa do projecto Parlamento dos Jovens da Escola Francisco Franco.

Tecnologias têm ‘Semana’ na Francisco Franco

A Escola Secundária de Francisco Franco promove entre 23 e 27 de Abril a ‘Semana das Tecnologias’ em simultâneo com a 24.ª edição da Semana dos Clubes, Núcleos e Projectos. Na terça-feira, 24 de Abril, durante a manhã, realiza-se o ‘Peddy Paper – GEOTreasure’, dinamizado pelos docentes de Informática, e o workshop ‘Máquina CNC’, sob responsabilidade do corpo docente de Electrónica.

Neste mesmo dia, pelas 15h30 horas, Paulo Vasconcelos, ‘owner’ na Emprea Paulo Vasconcelos Freitas, profere uma conferência sobre ‘Drones’.

‘Dias da Informática’ na Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva

O grupo de docentes de Informática da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva organiza, entre os dias 23 e 24 de Abril, os ‘Dias da Informática’. São dois dias dedicados à temática das tecnologias informáticas, uma iniciativa direccionada para toda a comunidade escolar. Nesta terça-feira, entre as 11h30 e as 13h00, na sala de sessões, decorre a conferência intitulada ‘O Fascínio dos Robôs’, dinamizada pelo professor Eduardo Fermé, da Universidade da Madeira, especialista em Inteligência Artificial na área de Representação de Conhecimentos.

Programa desta terça-feira:

• Robótica, Modelagem 3D, Realidade Aumentada e Virtual

• Montagem de Hardware e Software

• Conferência sobre ‘O Fascínio dos Robôs’

• Sistemas de música interactivos

Terminam inscrições para Programa Universidade Júnior

A Câmara Municipal do Funchal volta a apoiar, este ano, a participação de estudantes do Funchal no Programa Universidade Júnior, que irá decorrer durante uma semana na Universidade do Porto. As candidaturas decorrem até esta terça-feira, dia 24 de Abril, e vão seleccionar, desta vez, seis estudantes, um número superior ao dos últimos anos. Poderão participar neste Programa todos os jovens que estejam a frequentar, neste ano letivo (2017/18), entre o 5.º e o 11.º anos de escolaridade. Os jovens funchalenses terão assim a oportunidade de passar uma semana (8 a 13 de julho) na maior Universidade do país, onde irão sentir um pouco da vida académica e, quem sabe, encontrar o seu futuro curso, além de conviver com outros jovens vindos de todos os pontos do país.

O apoio do Município engloba:

• Propina de inscrição (inclui o seguro escolar, os materiais das atividades e as refeições do dia - almoço e lanche da tarde)

• Alojamento (inclui as deslocações entre o local de alojamento e as faculdades ou unidades de investigação, a realização de atividades suplementares e as refeições do jantar e pequeno-almoço)

• Viagens aéreas Funchal – Porto – Funchal

• Serviço de transfere de e para o aeroporto do Porto

Mais informações no site oficial da CMF em: ‘http://www.cm-funchal.pt/pt/serviços/educação-e-desporto/juventude/universidade-júnior.html’.

UMa organiza conferência com a artista plástica Carla Cabral e o designer Sérgio Lemos

Carla Cabral, artista plástica madeirense, e Sérgio Lemos, docente de Design da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, são os oradores da conferência, subordinada ao tema ‘Bluette 2 - Bestiário’, que se realiza a partir das 18h, no Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada. A iniciativa tem entrada livre e enquadra-se no âmbito da exposição ‘Bluette 2 – Bestiário’, da autoria de Carla Cabral e Sérgio Lemos, patente ao público até dia 1 de Julho, na Galeria dos Prazeres. Os destinatários preferenciais da conferência são alunos de Artes Visuais do Ensino Secundário, professores, artistas, agentes e gestores culturais, galeristas, críticos, pintores, comissários, músicos, e outros profissionais que desempenhem funções de âmbito cultural, estando, no entanto, aberta à população em geral que manifeste interesse pelo tema.

Abertura do projecto ‘Laboratório de Aprendizagem’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 12h15, na sessão de abertura do projecto ‘Laboratório de Aprendizagem’, que decorrerá no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Assinatura de protocolo entre a Madeira Wine Company e a Escola Hoteleira da Madeira

A Madeira Wine Company realiza a assinatura de um protocolo com a Escola Hoteleira da Madeira, pelas 10 horas, na Blandy’s Wine Lodge (Av. Arrriaga, 28).

Funchal e Câmara de Lobos organizam I Seminário dos Municípios Amigos do Desporto

A Câmara Municipal do Funchal e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos organizam, no Museu de Imprensa da Madeira, a partir das 9 horas, o I Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto, com o objectivo de divulgar a Rede Nacional de Municípios Amigos do Desporto e de promover a discussão sobre as políticas públicas municipais no âmbito da atividade física e do desporto. Dividido em dois painéis, este seminário destina-se a todos os autarcas e quadros técnicos da área desportiva das autarquias, ou outras entidades públicas ou privadas, técnicos de exercício físico, estudantes e, de uma forma geral, a todo o público com interesse na temática, terá como pontos-chave: a apresentação do Programa Municípios Amigos do Desporto, os seus objectivos, situação actual e desafios; a divulgação das práticas de gestão e desenvolvimento do desporto e de promoção de atividade física nos Municípios do Funchal e de Câmara de Lobos; o Envelhecimento Activo, designadamente tendências evolutivas e formas de intervenção; as Políticas Municipais no que diz respeito aos critérios para avaliar o impacto social; e o Programa de Financiamento Europeu para Projectos Municipais, nomeadamente as candidaturas ao financiamento Erasmus + Sport. A inscrição e participação no seminário são de carácter gratuito, no entanto, é necessária uma pré-inscrição através do preenchimento de um formulário online.

Entrega de rede ovelheira a Cooperativas de criadores de Gado

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, desloca-se, pelas 18h30, ao Posto Florestal da Santa do Porto Moniz, para realizar a entrega de rede ovelheira às Cooperativas de Criadores de Gado das Serras das Freguesias de Ponta do Pargo, Santa do Porto Moniz e Achadas da Cruz, Seixal e Ribeira da Janela. Esta acção enquadra-se nas medidas de ordenamento pastoril, que visa a racional concretização da atividade, com a presença dos animais a ser permitida em áreas que tenham condições adequadas, no sentido de causarem pouca perturbação no meio ambiente.

Sessão de boas vindas a cidadãos que iniciaram programas de Emprego do IEM

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente, pelas 12 horas, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira, para a sessão de boas vindas a cidadãos que iniciaram programas de Emprego do IEM, no mês de abril. O Governo Regional pretende deste modo, dar continuidade à forte aposta em integrar desempregados no mercado de trabalho, através destes programas.

Comemoração do Dia da Escola de Santa Cruz

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 10 horas, nas comemorações do Dia da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, que terão lugar naquele estabelecimento de ensino.

Primeira Mesa Transregional Madeira-Açores-Canárias

Nesta terça-feira, a ARDITI - Agência Regional para o

Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação -, como entidade parceira do projecto RIS3 – NET (Projeto de cooperação Inter-regional para o Crescimento Inteligente das Regiões da Macaronésia, financiado pelo programa de cooperação INTERREG Madeira – Açores – Canárias 2014-2020), organiza a primeira de duas mesas transregionais, que decorrerá na Sala Ursa Menor do Madeira Tecnopolo (piso -1). Da Madeira, estarão presentes neste encontro os membros do Conselho Regional de Inovação. O objectivo deste encontro é apresentar os resultados dos workshops anteriormente realizados em cada uma das três regiões e debater estratégias que conduzam a uma visão comum das RIS3 regionais. O projeto RIS3 – NET pretende que seja desenvolvida e implementada uma estratégia de cooperação e coordenação institucional e que se proponha um sistema de governança comum entre as regiões da Madeira, dos Açores e das Canárias, realizando um trabalho conjunto que permita identificar possíveis colaborações, uniões de esforços e sinergias de modo a poder-se potenciar uma estratégia RIS3 do Espaço MAC. Do consórcio RIS3 – NET, também fazem parte a ACIISI – Agencia Canaria de Investigación, Innovación e Sociedad de la Información (entidade coordenadora), o Instituto Tecnológico de Canárias, a Plataforma Oceânica de Canárias e o Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia dos Açores.

Debate mensal temático na Assembleia Legislativa

Pelas 9 horas desta terça-feira, terá início um debate mensal temático na Assembleia Legislativa da Madeira, subordinado ao tema ‘Prevenção de Riscos Naturais’.