Comparticipação da República ao novo hospital é de 96,5 milhões de euros

É uma má notícia para as pretensões da Madeira, relativamente ao novo hospital. A comparticipação da República vai ser de 96,5 milhões de euros. A boa notícia é que o Orçamento do Estado para 2019 já vai contemplar 14 milhões de euros para esse efeito.

Apesar da quantia diminuta, o Governo da República considera cumprir os 50% de financiamento.

As contas são as seguintes. A construção está estimada em 265 983 447,05 euros. A este valor, o Estado subtrai o valor da avaliação do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 63,4 milhões de euros, e do Hospital dos Marmeleiros, 9,6 milhões. Assim são obtidos praticamente 193 milhões de euros. A comparticipação a que o Estado se propõe é de 50% deste valor.

Portanto, os 50% de apoio da República excluem o valor do IVA e subtraem os valores das avaliações dos hospitais Nélio Mendonça e Marmeleiros.

A Resolução do Conselho de Ministros, em que o projecto foi considerado de Interesse Comum, foi publicada hoje em Diário da República.